تحديث 11:20 صباحا: تحرك بقيمة 2 قرشًا لسعر اليورو الآن مقابل الجنيه

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار اليورو اليوم في مصر ليوم الأربعاء 26 يونيو الساعة 11:20 صباحًا. حيث يُعتبر اليورو عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار اليورو تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار اليورو الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار اليورو.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أعلى سعر لشراء اليورو بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث سجل اليورو زيادة أمام الجنيه المصري بقيمة 2 قرشًا ليصل إلى 51.98 جنيهًا.

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء اليورو 51.79 جنيها، وسعر البيع 51.96 جنيها.

بنك مصر: شراء اليورو بسعر 51.80 جنيها وبيعه بسعر 52.05 جنيها.

كريدي أجريكول: قيمة اليورو للشراء هي 51.68 جنيها، وللبيع 51.90 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: اليورو يسجل 51.76 جنيها للشراء و 52.03 جنيها للبيع.

بنك البركة: اليورو يسجل 51.77 جنيها للشراء و 52.03 جنيها للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سعر اليورو للشراء هو 51.76 جنيها، وللبيع 51.92 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء اليورو بسعر 51.96 جنيها وبيعه بسعر 52.21 جنيها.

ميد بنك: بلغ سعر شراء اليورو 51.90 جنيها، وسعر البيع 52.26 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر اليورو للشراء هو 51.72 جنيها، وللبيع 51.98 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر اليورو للشراء هو 51.91 جنيها، وللبيع 52.17 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.62 جنيها، وسعر البيع هو 52.14 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.83 جنيها، وسعر البيع هو 52.08 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر اليورو للشراء هو 51.75 جنيها، وللبيع 51.90 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: بلغ سعر شراء اليورو 51.69 جنيها، وسعر البيع 51.96 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: اليورو يسجل 51.77 جنيها للشراء و 52.03 جنيها للبيع.

بنك التنمية الصناعية: اليورو يسجل 51.85 جنيها للشراء و 51.12 جنيها للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر اليورو للشراء هو 51.71 جنيها، وللبيع 51.87 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: استقر سعر اليورو للشراء عند 51.93 جنيها، وللبيع عند 52.19 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سجل سعر اليورو 51.93 جنيها للشراء و 52.21 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر اليورو الآن 51.75 جنيها للشراء و 51.90 للبيع.

المصرف العربي الدولي: سعر اليورو للشراء هو 51.93 جنيها، وللبيع 52.16 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.87 جنيها، وسعر البيع هو 52.15 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر اليورو للشراء هو 51.93 جنيها، وللبيع 52.19 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: شراء اليورو بسعر 51.90 جنيها وبيعه بسعر 52.16 جنيها.

بنك HSBC: سجل سعر اليورو 51.83 جنيها للشراء و 52.08 للبيع.

بنك قطر الوطني: سجل سعر اليورو 51.82 جنيها للشراء و 52.06 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.