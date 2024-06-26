تحرك أسعار الجنيه الاسترليني أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 11:20 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 26 يونيو الساعة 11:20 صباحًا. حيث يُعد الجنيه الاسترليني من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الجنيه الاسترليني في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الجنيه الاسترليني بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الجنيه الاسترليني الحالية.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث شهد الجنيه الاسترليني ارتفاعًا أمام الجنيه المصري بقيمة 2 قرشًا ليسجل 61.61 جنيهًا.

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: الجنيه الاسترليني يسجل 61.27 جنيها للشراء و 61.48 جنيها للبيع.

بنك مصر: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.40 جنيها، وللبيع 61.65 جنيها.

كريدي أجريكول: الجنيه الاسترليني يسجل 61.40 جنيها للشراء و 61.65 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 61.26 جنيها وبيعه بسعر 61.52 جنيها.

بنك البركة: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 61.38 جنيها، وسعر البيع هو 61.62 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 61.30 جنيها، وللبيع 61.50 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.59 جنيها، وسعر البيع 61.84 جنيها.

ميد بنك: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.51 جنيها، وسعر البيع 61.84 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.31 جنيها، وللبيع 61.56 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الجنيه الاسترليني الآن 61.53 جنيها للشراء و 61.78 للبيع.

المصرف المتحد: سعر الجنيه الاسترليني الآن 61.13 جنيها للشراء و 61.69 للبيع.

بنك الكويت الوطني: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.44 جنيها، وللبيع 61.69 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.28 جنيها للشراء و 61.47 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سعر الجنيه الاسترليني الآن 61.26 جنيها للشراء و 61.51 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: الجنيه الاسترليني يسجل 61.38 جنيها للشراء و 61.62 جنيها للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.31 جنيها، وللبيع 61.59 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: الجنيه الاسترليني يسجل 61.24 جنيها للشراء و 61.43 جنيها للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.57 جنيها للشراء و 61.81 للبيع.

البنك التجاري الدولي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.57 جنيها للشراء و 61.81 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الجنيه الاسترليني الآن 61.28 جنيها للشراء و 61.47 للبيع.

المصرف العربي الدولي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 61.57 جنيها، وللبيع 61.79 جنيها.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.49 جنيها، وسعر البيع 61.76 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.57 جنيها، وللبيع 61.81 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: الجنيه الاسترليني يسجل 61.52 جنيها للشراء و 61.78 جنيها للبيع.

بنك HSBC: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 61.44 جنيها، وللبيع 61.69 جنيها.

بنك قطر الوطني: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 61.41 جنيها، وللبيع 61.66 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.