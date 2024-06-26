تغيرات بسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري والبنك الأهلي المتحد يتصدر الشراء: تحديث 11:25 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصر الأربعاء 26 يونيو الساعة 11:25 صباحًا. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الدولار الأمريكي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الدولار الأمريكي الحالي.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المتحد حيث ارتفع الدولار الأمريكي بمقدار 6 قرشًا ليصل إلى 48.70 جنيهًا.

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.31 جنيها للشراء و 48.45 للبيع.

بنك مصر: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.55 جنيها، وللبيع 48.65 جنيها.

كريدي أجريكول: الدولار الأمريكي يسجل 48.33 جنيها للشراء و 48.43 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.33 جنيها، وللبيع 48.43 جنيها.

بنك البركة: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.45 جنيها، وللبيع 48.55 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.35 جنيها، وللبيع 48.45 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: الدولار الأمريكي يسجل 48.64 جنيها للشراء و 48.74 جنيها للبيع.

ميد بنك: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.60 جنيها، وللبيع 48.70 جنيها.

بنك قناة السويس: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.50 جنيها للشراء و 48.60 للبيع.

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.58 جنيها، وسعر البيع هو 48.68 جنيها.

المصرف المتحد: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.55 جنيها وبيعه بسعر 48.65 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.50 جنيها للشراء و 48.60 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: الدولار الأمريكي يسجل 48.33 جنيها للشراء و 48.43 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.35 جنيها، وللبيع عند 48.45 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.45 جنيها، وللبيع عند 48.55 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الدولار الأمريكي الآن 47.53 جنيها للشراء و 47.63 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.30 جنيها للشراء و 48.40 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.60 جنيها للشراء و 48.70 للبيع.

البنك التجاري الدولي: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.60 جنيها للشراء و 48.70 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.33 جنيها، وللبيع 48.43 جنيها.

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.60 جنيها، وسعر البيع 48.70 جنيها.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.56 جنيها، وسعر البيع 48.66 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: الدولار الأمريكي يسجل 48.60 جنيها للشراء و 48.70 جنيها للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.57 جنيها، وللبيع 48.67 جنيها.

بنك HSBC: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.50 جنيها، وسعر البيع هو 48.60 جنيها.

بنك قطر الوطني: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.48 جنيها، وسعر البيع 48.58 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.