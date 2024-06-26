تحديث 11:25 صباحا: تحرك بقيمة 6 قرشًا لسعر اليورو الآن مقابل الجنيه

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار اليورو اليوم في مصر الأربعاء 26 يونيو الساعة 11:25 صباحًا. حيث يُعد اليورو من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار اليورو ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر اليورو الحالي.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أعلى سعر لشراء اليورو بالبنوك الآن تجده في البنك الأهلي المتحد حيث شهد اليورو ارتفاعًا أمام الجنيه المصري بقيمة 6 قرشًا ليسجل 52.04 جنيهًا.

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: اليورو يسجل 51.79 جنيها للشراء و 51.96 جنيها للبيع.

بنك مصر: سجل سعر اليورو 51.88 جنيها للشراء و 52.14 للبيع.

كريدي أجريكول: اليورو يسجل 51.68 جنيها للشراء و 51.90 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر اليورو للشراء هو 51.76 جنيها، وللبيع 52.03 جنيها.

بنك البركة: اليورو يسجل 51.77 جنيها للشراء و 52.03 جنيها للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.76 جنيها، وسعر البيع هو 51.92 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.98 جنيها، وسعر البيع هو 52.23 جنيها.

ميد بنك: بلغ سعر شراء اليورو 51.90 جنيها، وسعر البيع 52.26 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.83 جنيها، وسعر البيع هو 52.08 جنيها.

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر شراء اليورو 51.91 جنيها، وسعر البيع 52.17 جنيها.

المصرف المتحد: اليورو يسجل 51.62 جنيها للشراء و 52.14 جنيها للبيع.

بنك الكويت الوطني: استقر سعر اليورو للشراء عند 51.83 جنيها، وللبيع عند 52.08 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر اليورو الآن 51.75 جنيها للشراء و 51.90 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سعر اليورو الآن 51.69 جنيها للشراء و 51.96 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: شراء اليورو بسعر 51.77 جنيها وبيعه بسعر 52.03 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: شراء اليورو بسعر 51.85 جنيها وبيعه بسعر 51.12 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: شراء اليورو بسعر 51.71 جنيها وبيعه بسعر 51.87 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر اليورو الآن 51.93 جنيها للشراء و 52.19 للبيع.

البنك التجاري الدولي: بلغ سعر شراء اليورو 51.93 جنيها، وسعر البيع 52.21 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: بلغ سعر شراء اليورو 51.75 جنيها، وسعر البيع 51.90 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.93 جنيها، وسعر البيع هو 52.16 جنيها.

بنك الإسكندرية: قيمة اليورو للشراء هي 51.87 جنيها، وللبيع 52.15 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.93 جنيها، وسعر البيع هو 52.19 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.90 جنيها، وسعر البيع هو 52.16 جنيها.

بنك HSBC: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.83 جنيها، وسعر البيع هو 52.08 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.82 جنيها، وسعر البيع هو 52.06 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.