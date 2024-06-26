تغيرات بسعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري والبنك الأهلي المتحد يتصدر الشراء: تحديث 11:25 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر الأربعاء 26 يونيو الساعة 11:25 صباحًا. حيث يُعد الجنيه الاسترليني من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الجنيه الاسترليني ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الجنيه الاسترليني الحالي.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المتحد حيث شهدت تعاملات الساعة الأخيرة زيادة سعر الجنيه الاسترليني بمقدار 8 قرشًا ليسجل 61.69 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.27 جنيها للشراء و 61.48 للبيع.

بنك مصر: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 61.50 جنيها، وللبيع عند 61.75 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الجنيه الاسترليني الآن 61.26 جنيها للشراء و 61.47 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.26 جنيها للشراء و 61.52 للبيع.

بنك البركة: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 61.38 جنيها وبيعه بسعر 61.62 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الجنيه الاسترليني الآن 61.30 جنيها للشراء و 61.50 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 61.61 جنيها، وللبيع 61.87 جنيها.

ميد بنك: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 61.51 جنيها وبيعه بسعر 61.84 جنيها.

بنك قناة السويس: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 61.44 جنيها وبيعه بسعر 61.69 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.54 جنيها، وللبيع 61.79 جنيها.

المصرف المتحد: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 61.20 جنيها، وللبيع عند 61.75 جنيها.

بنك الكويت الوطني: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.44 جنيها، وسعر البيع 61.69 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: الجنيه الاسترليني يسجل 61.28 جنيها للشراء و 61.47 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.26 جنيها، وسعر البيع 61.51 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 61.38 جنيها، وللبيع 61.62 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: الجنيه الاسترليني يسجل 61.31 جنيها للشراء و 61.59 جنيها للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 61.24 جنيها، وللبيع عند 61.43 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 61.57 جنيها، وللبيع عند 61.81 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 61.57 جنيها، وسعر البيع هو 61.81 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.28 جنيها، وسعر البيع 61.47 جنيها.

المصرف العربي الدولي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 61.57 جنيها، وللبيع 61.79 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الجنيه الاسترليني الآن 61.49 جنيها للشراء و 61.76 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 61.57 جنيها، وسعر البيع هو 61.81 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.52 جنيها للشراء و 61.78 للبيع.

بنك HSBC: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 61.44 جنيها، وسعر البيع هو 61.69 جنيها.

بنك قطر الوطني: الجنيه الاسترليني يسجل 61.41 جنيها للشراء و 61.66 جنيها للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.