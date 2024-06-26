تحرك أسعار الدرهم الإماراتي أمام الجنيه والبنك الأهلي المصري يتصدر الشراء: تحديث 11:55 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 26 يونيو الساعة 11:55 صباحًا. حيث يُعد الدرهم الإماراتي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدرهم الإماراتي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدرهم الإماراتي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدرهم الإماراتي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

أفضل سعر لشراء الدرهم الإماراتي حاليًا متوفر في البنك الأهلي المصري حيث صعد سعر الدرهم الإماراتي بمقدار 1 قرشًا ليصل إلى 13.27 جنيهًا

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.15 جنيها للشراء و 13.19 للبيع.

بنك مصر: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.25 جنيها للشراء و 13.26 للبيع.

كريدي أجريكول: الدرهم الإماراتي يسجل 13.18 جنيها للشراء و 13.22 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: الدرهم الإماراتي يسجل 12.99 جنيها للشراء و 13.19 جنيها للبيع.

بنك البركة: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.23 جنيها، وللبيع عند 13.26 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.16 جنيها، وللبيع 13.19 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.25 جنيها للشراء و 13.28 للبيع.

ميد بنك: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.20 جنيها، وللبيع 13.28 جنيها.

بنك قناة السويس: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.18 جنيها وبيعه بسعر 13.23 جنيها.

البنك الأهلي المصري: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.26 جنيها وبيعه بسعر 13.27 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الدرهم الإماراتي الآن 12.97 جنيها للشراء و 13.27 للبيع.

بنك الكويت الوطني: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.07 جنيها، وسعر البيع 13.30 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.16 جنيها، وللبيع عند 13.19 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.15 جنيها، وسعر البيع هو 13.19 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.16 جنيها، وللبيع 13.24 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: الدرهم الإماراتي يسجل 13.07 جنيها للشراء و 13.18 جنيها للبيع.

البنك التجاري الدولي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.22 جنيها، وسعر البيع هو 13.27 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.13 جنيها للشراء و 13.20 للبيع.

المصرف العربي الدولي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.25 جنيها، وسعر البيع هو 13.27 جنيها.

بنك الإسكندرية: الدرهم الإماراتي يسجل 13.23 جنيها للشراء و 13.27 جنيها للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.22 جنيها، وللبيع 13.27 جنيها.

بنك HSBC: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.26 جنيها، وللبيع 13.29 جنيها.

بنك قطر الوطني: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.16 جنيها، وللبيع عند 13.23 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.