تغيرات بسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري والبنك الأهلي المصري يتصدر الشراء: تحديث 12:05 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 26 يونيو الساعة 12:05 مساءً. حيث يُعد الدرهم الإماراتي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدرهم الإماراتي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدرهم الإماراتي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدرهم الإماراتي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي بالبنوك الآن تجده في البنك الأهلي المصري وبنك مصر حيث انخفض سعر الدرهم الإماراتي بقيمة 1 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 13.26 جنيهًا

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: الدرهم الإماراتي يسجل 13.15 جنيها للشراء و 13.19 جنيها للبيع.

بنك مصر: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.26 جنيها للشراء و 13.27 للبيع.

كريدي أجريكول: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.18 جنيها للشراء و 13.22 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 12.99 جنيها، وللبيع 13.19 جنيها.

بنك البركة: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.23 جنيها وبيعه بسعر 13.26 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.16 جنيها، وللبيع عند 13.19 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.25 جنيها، وسعر البيع 13.29 جنيها.

ميد بنك: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.20 جنيها، وسعر البيع هو 13.28 جنيها.

بنك قناة السويس: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.18 جنيها، وللبيع 13.23 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.27 جنيها للشراء و 13.28 للبيع.

المصرف المتحد: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 12.97 جنيها، وللبيع عند 13.27 جنيها.

بنك الكويت الوطني: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.07 جنيها، وسعر البيع 13.30 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.16 جنيها، وللبيع 13.19 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.25 جنيها، وسعر البيع 13.29 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.16 جنيها، وللبيع عند 13.24 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.07 جنيها، وللبيع عند 13.18 جنيها.

البنك التجاري الدولي: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.23 جنيها وبيعه بسعر 13.28 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.13 جنيها، وللبيع عند 13.20 جنيها.

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.25 جنيها، وسعر البيع 13.27 جنيها.

بنك الإسكندرية: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.23 جنيها وبيعه بسعر 13.27 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.23 جنيها، وللبيع 13.28 جنيها.

بنك HSBC: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.25 جنيها، وللبيع عند 13.27 جنيها.

بنك قطر الوطني: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.19 جنيها، وللبيع 13.26 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.