تغيرات بسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 12:35 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 26 يونيو الساعة 12:35 مساءً. حيث يُعد الدرهم الإماراتي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدرهم الإماراتي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدرهم الإماراتي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدرهم الإماراتي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث انخفض سعر الدرهم الإماراتي بقيمة 1 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 13.25 جنيهًا

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: الدرهم الإماراتي يسجل 13.15 جنيها للشراء و 13.19 جنيها للبيع.

بنك مصر: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.26 جنيها، وللبيع 13.27 جنيها.

كريدي أجريكول: الدرهم الإماراتي يسجل 13.18 جنيها للشراء و 13.22 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.99 جنيها للشراء و 13.19 للبيع.

بنك البركة: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.23 جنيها وبيعه بسعر 13.26 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.16 جنيها وبيعه بسعر 13.19 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.25 جنيها، وسعر البيع هو 13.29 جنيها.

ميد بنك: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.20 جنيها للشراء و 13.28 للبيع.

بنك قناة السويس: الدرهم الإماراتي يسجل 13.18 جنيها للشراء و 13.23 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري: الدرهم الإماراتي يسجل 13.26 جنيها للشراء و 13.27 جنيها للبيع.

المصرف المتحد: سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.97 جنيها للشراء و 13.27 للبيع.

بنك الكويت الوطني: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.07 جنيها للشراء و 13.30 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.16 جنيها، وللبيع 13.19 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.25 جنيها، وللبيع 13.29 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.16 جنيها وبيعه بسعر 13.24 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.07 جنيها، وسعر البيع 13.18 جنيها.

البنك التجاري الدولي: الدرهم الإماراتي يسجل 13.23 جنيها للشراء و 13.28 جنيها للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.13 جنيها للشراء و 13.20 للبيع.

المصرف العربي الدولي: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.23 جنيها للشراء و 13.25 للبيع.

بنك الإسكندرية: الدرهم الإماراتي يسجل 13.23 جنيها للشراء و 13.27 جنيها للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.20 جنيها، وللبيع 13.25 جنيها.

بنك HSBC: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.25 جنيها، وللبيع 13.27 جنيها.

بنك قطر الوطني: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.19 جنيها، وللبيع 13.26 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.