تحديث 12:45 مساءًا: تحرك بقيمة 1 قرشًا لسعر الدرهم الإماراتي الآن مقابل الجنيه

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في مصر الأربعاء 26 يونيو الساعة 12:45 مساءً. حيث يُعد الدرهم الإماراتي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الدرهم الإماراتي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الدرهم الإماراتي الحالي.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي بالبنوك الآن تجده في البنك الأهلي الكويتي حيث ارتفع الدرهم الإماراتي بقيمة 1 قرشًا ليبلغ سعره 13.26 جنيهًا

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.15 جنيها، وللبيع 13.19 جنيها.

بنك مصر: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.20 جنيها وبيعه بسعر 13.21 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.22 جنيها، وللبيع 13.26 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 12.99 جنيها، وسعر البيع هو 13.19 جنيها.

بنك البركة: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.20 جنيها، وللبيع 13.23 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.18 جنيها، وللبيع 13.21 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.25 جنيها، وسعر البيع هو 13.29 جنيها.

ميد بنك: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.22 جنيها للشراء و 13.29 للبيع.

بنك قناة السويس: الدرهم الإماراتي يسجل 13.14 جنيها للشراء و 13.19 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.20 جنيها للشراء و 13.21 للبيع.

المصرف المتحد: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 12.97 جنيها، وللبيع عند 13.27 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.12 جنيها، وسعر البيع هو 13.35 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.16 جنيها، وللبيع عند 13.19 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.18 جنيها، وللبيع 13.22 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.16 جنيها للشراء و 13.24 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.07 جنيها، وسعر البيع هو 13.18 جنيها.

البنك التجاري الدولي: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.18 جنيها، وسعر البيع 13.23 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.23 جنيها وبيعه بسعر 13.30 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.17 جنيها للشراء و 13.20 للبيع.

بنك الإسكندرية: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.18 جنيها للشراء و 13.23 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: الدرهم الإماراتي يسجل 13.14 جنيها للشراء و 13.19 جنيها للبيع.

بنك HSBC: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.20 جنيها للشراء و 13.23 للبيع.

بنك قطر الوطني: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.19 جنيها، وسعر البيع 13.26 جنيها.

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