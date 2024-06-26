تحديث 01:45 مساءًا: تحرك بقيمة 2 قرشًا لسعر الجنيه الاسترليني الآن مقابل الجنيه

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر الأربعاء 26 يونيو الساعة 1:45 مساءً. حيث يُعد الجنيه الاسترليني من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الجنيه الاسترليني ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الجنيه الاسترليني الحالي.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أفضل سعر لشراء الجنيه الاسترليني حاليًا متوفر في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث شهد الجنيه الاسترليني انخفاضًا أمام الجنيه المصري بقيمة 2 قرشًا ليسجل 61.67 جنيهًا.

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.27 جنيها للشراء و 61.48 للبيع.

بنك مصر: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 61.50 جنيها، وللبيع عند 61.75 جنيها.

كريدي أجريكول: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 61.40 جنيها، وللبيع عند 61.65 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 61.26 جنيها، وللبيع عند 61.52 جنيها.

بنك البركة: سعر الجنيه الاسترليني الآن 61.56 جنيها للشراء و 61.81 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: الجنيه الاسترليني يسجل 61.30 جنيها للشراء و 61.50 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 61.65 جنيها، وسعر البيع هو 61.90 جنيها.

ميد بنك: سعر الجنيه الاسترليني الآن 61.51 جنيها للشراء و 61.84 للبيع.

بنك قناة السويس: سعر الجنيه الاسترليني الآن 61.44 جنيها للشراء و 61.69 للبيع.

البنك الأهلي المصري: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.56 جنيها، وللبيع 61.81 جنيها.

المصرف المتحد: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.25 جنيها، وسعر البيع 61.81 جنيها.

بنك الكويت الوطني: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 61.44 جنيها، وللبيع عند 61.69 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 61.28 جنيها، وللبيع 61.47 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.26 جنيها للشراء و 61.51 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 61.38 جنيها، وللبيع عند 61.62 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.31 جنيها للشراء و 61.59 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 61.24 جنيها، وللبيع 61.43 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.62 جنيها للشراء و 61.88 للبيع.

البنك التجاري الدولي: سعر الجنيه الاسترليني الآن 61.60 جنيها للشراء و 61.85 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.28 جنيها للشراء و 61.47 للبيع.

المصرف العربي الدولي: سعر الجنيه الاسترليني الآن 61.57 جنيها للشراء و 61.79 للبيع.

بنك الإسكندرية: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.49 جنيها، وللبيع 61.76 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 61.69 جنيها، وللبيع 61.94 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 61.63 جنيها، وسعر البيع هو 61.88 جنيها.

بنك HSBC: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 61.56 جنيها، وللبيع عند 61.82 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الجنيه الاسترليني الآن 61.41 جنيها للشراء و 61.66 للبيع.

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