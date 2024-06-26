تغيرات بسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 01:55 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 26 يونيو الساعة 1:55 مساءً. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدولار الأمريكي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدولار الأمريكي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدولار الأمريكي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث سجل الدولار الأمريكي تراجعًا أمام الجنيه المصري بقيمة 1 قرشًا ليصل إلى 48.69 جنيهًا.

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.31 جنيها، وللبيع عند 48.45 جنيها.

بنك مصر: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.55 جنيها، وللبيع 48.65 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.47 جنيها، وسعر البيع هو 48.57 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.33 جنيها للشراء و 48.43 للبيع.

بنك البركة: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.60 جنيها للشراء و 48.70 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.35 جنيها، وللبيع 48.45 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.67 جنيها، وسعر البيع 48.77 جنيها.

ميد بنك: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.60 جنيها للشراء و 48.70 للبيع.

بنك قناة السويس: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.50 جنيها وبيعه بسعر 48.60 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.60 جنيها للشراء و 48.70 للبيع.

المصرف المتحد: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.65 جنيها وبيعه بسعر 48.75 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.50 جنيها للشراء و 48.60 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.33 جنيها، وللبيع 48.43 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.35 جنيها، وسعر البيع 48.45 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.45 جنيها، وللبيع 48.55 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 47.53 جنيها، وللبيع 47.63 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.30 جنيها وبيعه بسعر 48.40 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.65 جنيها للشراء و 48.75 للبيع.

البنك التجاري الدولي: الدولار الأمريكي يسجل 48.63 جنيها للشراء و 48.73 جنيها للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.33 جنيها، وللبيع 48.43 جنيها.

المصرف العربي الدولي: الدولار الأمريكي يسجل 48.60 جنيها للشراء و 48.70 جنيها للبيع.

بنك الإسكندرية: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.56 جنيها وبيعه بسعر 48.66 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.70 جنيها للشراء و 48.80 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.65 جنيها، وسعر البيع 48.75 جنيها.

بنك HSBC: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.60 جنيها للشراء و 48.70 للبيع.

بنك قطر الوطني: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.48 جنيها، وسعر البيع 48.58 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.