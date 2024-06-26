تحرك أسعار اليورو أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 01:55 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار اليورو اليوم في مصر ليوم الأربعاء 26 يونيو الساعة 1:55 مساءً. حيث يُعتبر اليورو عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار اليورو تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار اليورو الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار اليورو.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أفضل سعر لشراء اليورو حاليًا متوفر في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث سجل اليورو تراجعًا أمام الجنيه المصري بقيمة 1 قرشًا ليصل إلى 52.03 جنيهًا.

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: استقر سعر اليورو للشراء عند 51.79 جنيها، وللبيع عند 51.96 جنيها.

بنك مصر: شراء اليورو بسعر 51.88 جنيها وبيعه بسعر 52.14 جنيها.

كريدي أجريكول: شراء اليورو بسعر 51.80 جنيها وبيعه بسعر 52.05 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: بلغ سعر شراء اليورو 51.76 جنيها، وسعر البيع 52.03 جنيها.

بنك البركة: سجل سعر اليورو 51.93 جنيها للشراء و 52.19 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: بلغ سعر شراء اليورو 51.76 جنيها، وسعر البيع 51.92 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.01 جنيها، وللبيع عند 52.27 جنيها.

ميد بنك: استقر سعر اليورو للشراء عند 51.90 جنيها، وللبيع عند 52.26 جنيها.

بنك قناة السويس: اليورو يسجل 51.83 جنيها للشراء و 52.08 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر شراء اليورو 51.93 جنيها، وسعر البيع 52.19 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.73 جنيها، وسعر البيع هو 52.25 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سجل سعر اليورو 51.83 جنيها للشراء و 52.08 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: بلغ سعر شراء اليورو 51.75 جنيها، وسعر البيع 51.90 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: اليورو يسجل 51.69 جنيها للشراء و 51.96 جنيها للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر اليورو للشراء هو 51.77 جنيها، وللبيع 52.03 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.85 جنيها، وسعر البيع هو 51.12 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: بلغ سعر شراء اليورو 51.71 جنيها، وسعر البيع 51.87 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سجل سعر اليورو 51.99 جنيها للشراء و 52.25 للبيع.

البنك التجاري الدولي: اليورو يسجل 51.97 جنيها للشراء و 52.24 جنيها للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: سجل سعر اليورو 51.75 جنيها للشراء و 51.90 للبيع.

المصرف العربي الدولي: سعر اليورو الآن 51.93 جنيها للشراء و 52.16 للبيع.

بنك الإسكندرية: سعر اليورو للشراء هو 51.87 جنيها، وللبيع 52.15 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الشراء لعملة اليورو هو 52.04 جنيها، وسعر البيع هو 52.30 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: استقر سعر اليورو للشراء عند 51.99 جنيها، وللبيع عند 52.25 جنيها.

بنك HSBC: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.93 جنيها، وسعر البيع هو 52.19 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر اليورو للشراء هو 51.82 جنيها، وللبيع 52.06 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.