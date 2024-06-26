تغيرات بسعر اليورو مقابل الجنيه المصري وكريدي أجريكول يتصدر الشراء: تحديث 02:20 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار اليورو اليوم في مصر الأربعاء 26 يونيو الساعة 2:20 مساءً. حيث يُعد اليورو من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار اليورو ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر اليورو الحالي.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أعلى سعر لشراء اليورو بالبنوك الآن تجده في كريدي أجريكول حيث ارتفع سعر اليورو بقيمة 1 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 52.04 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر اليورو الآن 51.79 جنيها للشراء و 51.96 للبيع.

بنك مصر: استقر سعر اليورو للشراء عند 51.46 جنيها، وللبيع عند 51.73 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر اليورو الآن 51.40 جنيها للشراء و 51.68 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر اليورو الآن 51.40 جنيها للشراء و 51.68 للبيع.

بنك البركة: اليورو يسجل 51.51 جنيها للشراء و 51.76 جنيها للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: استقر سعر اليورو للشراء عند 51.43 جنيها، وللبيع عند 51.71 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء اليورو بسعر 52.03 جنيها وبيعه بسعر 52.29 جنيها.

ميد بنك: استقر سعر اليورو للشراء عند 51.51 جنيها، وللبيع عند 51.87 جنيها.

بنك قناة السويس: بلغ سعر شراء اليورو 51.33 جنيها، وسعر البيع 51.60 جنيها.

البنك الأهلي المصري: اليورو يسجل 51.38 جنيها للشراء و 51.66 جنيها للبيع.

المصرف المتحد: سعر اليورو الآن 51.20 جنيها للشراء و 51.71 للبيع.

بنك الكويت الوطني: بلغ سعر شراء اليورو 51.61 جنيها، وسعر البيع 51.87 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: اليورو يسجل 51.45 جنيها للشراء و 51.71 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سعر اليورو للشراء هو 51.56 جنيها، وللبيع 51.85 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: اليورو يسجل 51.40 جنيها للشراء و 51.68 جنيها للبيع.

بنك التنمية الصناعية: اليورو يسجل 51.85 جنيها للشراء و 51.12 جنيها للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: قيمة اليورو للشراء هي 51.40 جنيها، وللبيع 51.66 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر اليورو للشراء هو 51.33 جنيها، وللبيع 51.60 جنيها.

البنك التجاري الدولي: قيمة اليورو للشراء هي 51.35 جنيها، وللبيع 51.62 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: شراء اليورو بسعر 51.41 جنيها وبيعه بسعر 51.69 جنيها.

المصرف العربي الدولي: اليورو يسجل 51.33 جنيها للشراء و 51.57 جنيها للبيع.

بنك الإسكندرية: سعر اليورو الآن 51.38 جنيها للشراء و 51.68 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: سعر اليورو الآن 51.45 جنيها للشراء و 51.71 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: اليورو يسجل 51.33 جنيها للشراء و 51.60 جنيها للبيع.

بنك HSBC: سعر اليورو الآن 51.43 جنيها للشراء و 51.71 للبيع.

بنك قطر الوطني: استقر سعر اليورو للشراء عند 51.44 جنيها، وللبيع عند 51.70 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.