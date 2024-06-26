تغيرات بسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 02:25 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصر الأربعاء 26 يونيو الساعة 2:25 مساءً. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الدولار الأمريكي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الدولار الأمريكي الحالي.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدولار الأمريكي في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث انخفض الدولار الأمريكي بقيمة 1 قرشًا ليبلغ سعره 48.69 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.31 جنيها، وسعر البيع 48.45 جنيها.

بنك مصر: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.05 جنيها، وللبيع عند 48.15 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.70 جنيها للشراء و 48.80 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 47.98 جنيها وبيعه بسعر 48.08 جنيها.

بنك البركة: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.20 جنيها وبيعه بسعر 48.30 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 47.99 جنيها، وللبيع 48.09 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.69 جنيها للشراء و 48.79 للبيع.

ميد بنك: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.25 جنيها للشراء و 48.35 للبيع.

بنك قناة السويس: شراء الدولار الأمريكي بسعر 47.98 جنيها وبيعه بسعر 48.08 جنيها.

البنك الأهلي المصري: الدولار الأمريكي يسجل 47.98 جنيها للشراء و 48.08 جنيها للبيع.

المصرف المتحد: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 47.99 جنيها، وللبيع 48.09 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.15 جنيها، وللبيع 48.25 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.15 جنيها، وللبيع عند 48.25 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.05 جنيها، وللبيع 48.15 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.05 جنيها وبيعه بسعر 48.15 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 47.53 جنيها، وسعر البيع 47.63 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.10 جنيها وبيعه بسعر 48.20 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 47.98 جنيها، وللبيع عند 48.08 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سجل سعر الدولار الأمريكي 47.98 جنيها للشراء و 48.08 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.13 جنيها للشراء و 48.23 للبيع.

المصرف العربي الدولي: سعر الدولار الأمريكي الآن 47.98 جنيها للشراء و 48.08 للبيع.

بنك الإسكندرية: الدولار الأمريكي يسجل 48.12 جنيها للشراء و 48.22 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المتحد: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.00 جنيها للشراء و 48.10 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 47.96 جنيها وبيعه بسعر 48.06 جنيها.

بنك HSBC: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.00 جنيها، وسعر البيع هو 48.10 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.14 جنيها، وسعر البيع هو 48.24 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.