تغيرات بسعر اليورو مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 02:25 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار اليورو اليوم في مصر ليوم الأربعاء 26 يونيو الساعة 2:25 مساءً. حيث يُعتبر اليورو عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار اليورو تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار اليورو الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار اليورو.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أفضل سعر لشراء اليورو حاليًا متوفر في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث انخفض اليورو بقيمة 1 قرشًا ليبلغ سعره 52.03 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سجل سعر اليورو 51.79 جنيها للشراء و 51.96 للبيع.

بنك مصر: سجل سعر اليورو 51.33 جنيها للشراء و 51.60 للبيع.

كريدي أجريكول: بلغ سعر شراء اليورو 52.04 جنيها، وسعر البيع 52.30 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر اليورو للشراء هو 51.25 جنيها، وللبيع 51.53 جنيها.

بنك البركة: قيمة اليورو للشراء هي 51.51 جنيها، وللبيع 51.76 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: اليورو يسجل 51.26 جنيها للشراء و 51.54 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: اليورو يسجل 52.03 جنيها للشراء و 52.29 جنيها للبيع.

ميد بنك: بلغ سعر شراء اليورو 51.51 جنيها، وسعر البيع 51.87 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.25 جنيها، وسعر البيع هو 51.53 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سجل سعر اليورو 51.25 جنيها للشراء و 51.53 للبيع.

المصرف المتحد: قيمة اليورو للشراء هي 51.01 جنيها، وللبيع 51.54 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سجل سعر اليورو 51.45 جنيها للشراء و 51.71 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: قيمة اليورو للشراء هي 51.45 جنيها، وللبيع 51.71 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: بلغ سعر شراء اليورو 51.33 جنيها، وسعر البيع 51.60 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر اليورو للشراء هو 51.33 جنيها، وللبيع 51.60 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.85 جنيها، وسعر البيع هو 51.12 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: بلغ سعر شراء اليورو 51.40 جنيها، وسعر البيع 51.66 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: بلغ سعر شراء اليورو 51.25 جنيها، وسعر البيع 51.53 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر اليورو للشراء هو 51.27 جنيها، وللبيع 51.54 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر اليورو للشراء هو 51.41 جنيها، وللبيع 51.69 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.25 جنيها، وسعر البيع هو 51.50 جنيها.

بنك الإسكندرية: سجل سعر اليورو 51.38 جنيها للشراء و 51.68 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.27 جنيها، وسعر البيع هو 51.55 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: شراء اليورو بسعر 51.23 جنيها وبيعه بسعر 51.51 جنيها.

بنك HSBC: سعر اليورو الآن 51.27 جنيها للشراء و 51.55 للبيع.

بنك قطر الوطني: سجل سعر اليورو 51.44 جنيها للشراء و 51.70 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.