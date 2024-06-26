تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3594 للشراء في تحديث 05:15 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 26 يونيو الساعة 5:15 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 3583 جنيهًا للبيع و3594 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 12 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 22 ليسجل 3284 جنيهًا للبيع و3295 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

وشهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 3135 جنيهًا للبيع و3145 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3135 جنيهًا للبيع و3155 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2687 جنيهًا للبيع و2696 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 8 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2687 جنيهًا للبيع و 2704 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 2090 جنيهًا للبيع و2097 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2090 جنيهًا للبيع و2103 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 12 انخفاضًا ليصل إلى 1791 جنيهًا للبيع و1797 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 1791 جنيهًا للبيع و1803 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة انخفاضًا ليصبح 111427 جنيهًا للبيع و111782 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 356 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 111427 جنيهًا للبيع و112138 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 25080 جنيهًا للبيع و25160 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 80 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الكيلو ليسجل 3582857 جنيهًا للبيع و3594286 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 11428 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الكيلو.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 26 يونيو الساعة 5:15 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3145 جنيه للشراء، وللبيع 3135 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 15725 جنيه للشراء، وللبيع 15675 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 31450 جنيه للشراء، وللبيع 31350 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 78625 جنيه للشراء، وللبيع 78375 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 157250 جنيه للشراء، وللبيع 156750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 314500 جنيه للشراء، وللبيع 313500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 471750 جنيه للشراء، وللبيع 470250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 629000 جنيه للشراء، وللبيع 627000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 786250 جنيه للشراء، وللبيع 783750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.