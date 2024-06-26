تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3589 للشراء في تحديث 08:20 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 26 يونيو الساعة 8:20 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3566 جنيهًا للبيع و3589 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3583 جنيهًا للبيع و 3594 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 3269 جنيهًا للبيع و3290 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3284 جنيهًا للبيع و3295 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 3120 جنيهًا للبيع و3140 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3135 جنيهًا للبيع و3145 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا ليصبح 2674 جنيهًا للبيع و2691 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2687 جنيهًا للبيع و2696 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 2080 جنيهًا للبيع و2093 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 4 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 12 ليسجل 1783 جنيهًا للبيع و1794 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

وشهد سعر الاونصة تراجعًا بقيمة 177 جنيهًا ليبلغ 110894 جنيهًا للبيع و111605 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 111427 جنيهًا للبيع و111782 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 24960 جنيهًا للبيع و25120 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 25080 جنيهًا للبيع و 25160 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الكيلو ليصل إلى 3565714 جنيهًا للبيع و3588571 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5715 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3582857 جنيهًا للبيع و3594286 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 26 يونيو الساعة 8:20 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3140 جنيه للشراء، وللبيع 3120 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 15700 جنيه للشراء، وللبيع 15600 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 31400 جنيه للشراء، وللبيع 31200 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 78500 جنيه للشراء، وللبيع 78000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 157000 جنيه للشراء، وللبيع 156000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 314000 جنيه للشراء، وللبيع 312000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 471000 جنيه للشراء، وللبيع 468000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 628000 جنيه للشراء، وللبيع 624000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 785000 جنيه للشراء، وللبيع 780000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.