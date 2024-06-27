تغيرات بسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري والبنك المصري لتنمية الصادرات يتصدر الشراء: تحديث 08:45 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصر ليوم الخميس 27 يونيو الساعة 8:45 صباحًا. حيث يُعتبر الدولار الأمريكي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الدولار الأمريكي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الدولار الأمريكي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الدولار الأمريكي.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدولار الأمريكي في البنك المصري لتنمية الصادرات حيث انخفض سعر الدولار الأمريكي بقيمة 54 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 48.15 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.00 جنيها، وللبيع 48.14 جنيها.

بنك مصر: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 47.98 جنيها، وسعر البيع هو 48.08 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.00 جنيها للشراء و 48.10 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سجل سعر الدولار الأمريكي 47.98 جنيها للشراء و 48.08 للبيع.

بنك البركة: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 47.98 جنيها، وللبيع عند 48.08 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 47.99 جنيها، وللبيع عند 48.09 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.00 جنيها، وسعر البيع هو 48.10 جنيها.

ميد بنك: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 47.95 جنيها، وللبيع 48.05 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الدولار الأمريكي الآن 47.98 جنيها للشراء و 48.08 للبيع.

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الدولار الأمريكي 47.98 جنيها للشراء و 48.08 للبيع.

المصرف المتحد: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 47.99 جنيها، وسعر البيع 48.09 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سجل سعر الدولار الأمريكي 47.95 جنيها للشراء و 48.05 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.15 جنيها، وللبيع عند 48.25 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 47.98 جنيها، وسعر البيع 48.08 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الدولار الأمريكي الآن 47.97 جنيها للشراء و 48.07 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر الدولار الأمريكي 47.53 جنيها للشراء و 47.63 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سجل سعر الدولار الأمريكي 47.96 جنيها للشراء و 48.06 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.00 جنيها، وللبيع 48.10 جنيها.

البنك التجاري الدولي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 47.98 جنيها، وللبيع 48.08 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 47.98 جنيها، وللبيع 48.08 جنيها.

المصرف العربي الدولي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 47.98 جنيها، وللبيع 48.08 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 47.98 جنيها، وللبيع 48.08 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.00 جنيها للشراء و 48.10 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 47.96 جنيها، وسعر البيع هو 48.06 جنيها.

بنك HSBC: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.00 جنيها، وسعر البيع هو 48.10 جنيها.

بنك قطر الوطني: شراء الدولار الأمريكي بسعر 47.96 جنيها وبيعه بسعر 48.06 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.