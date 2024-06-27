تحرك أسعار اليورو أمام الجنيه وبنك التنمية الصناعية يتصدر الشراء: تحديث 08:45 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار اليورو اليوم في مصر ليوم الخميس 27 يونيو الساعة 8:45 صباحًا. حيث يُعتبر اليورو عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار اليورو تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار اليورو الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار اليورو.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

تجد أعلى قيمة لشراء اليورو في بنك التنمية الصناعية حيث انخفض اليورو بقيمة 18 قرشًا ليبلغ سعره 51.85 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر اليورو للشراء هو 51.28 جنيها، وللبيع 51.44 جنيها.

بنك مصر: سعر اليورو للشراء هو 51.23 جنيها، وللبيع 51.42 جنيها.

كريدي أجريكول: شراء اليورو بسعر 51.26 جنيها وبيعه بسعر 51.55 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر اليورو للشراء هو 51.23 جنيها، وللبيع 51.42 جنيها.

بنك البركة: شراء اليورو بسعر 51.23 جنيها وبيعه بسعر 51.42 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر اليورو الآن 51.26 جنيها للشراء و 51.54 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.25 جنيها، وسعر البيع هو 51.44 جنيها.

ميد بنك: استقر سعر اليورو للشراء عند 51.16 جنيها، وللبيع عند 51.52 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر اليورو الآن 51.23 جنيها للشراء و 51.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري: اليورو يسجل 51.23 جنيها للشراء و 51.40 جنيها للبيع.

المصرف المتحد: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.01 جنيها، وسعر البيع هو 51.54 جنيها.

بنك الكويت الوطني: قيمة اليورو للشراء هي 51.22 جنيها، وللبيع 51.50 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: بلغ سعر شراء اليورو 51.45 جنيها، وسعر البيع 51.71 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سجل سعر اليورو 51.18 جنيها للشراء و 51.42 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: بلغ سعر شراء اليورو 51.24 جنيها، وسعر البيع 51.52 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر اليورو 51.85 جنيها للشراء و 51.12 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.22 جنيها، وسعر البيع هو 51.51 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: استقر سعر اليورو للشراء عند 51.25 جنيها، وللبيع عند 51.44 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر اليورو الآن 51.23 جنيها للشراء و 51.43 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: بلغ سعر شراء اليورو 51.23 جنيها، وسعر البيع 51.42 جنيها.

المصرف العربي الدولي: استقر سعر اليورو للشراء عند 51.23 جنيها، وللبيع عند 51.42 جنيها.

بنك الإسكندرية: استقر سعر اليورو للشراء عند 51.21 جنيها، وللبيع عند 51.42 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: اليورو يسجل 51.27 جنيها للشراء و 51.55 جنيها للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر اليورو 51.22 جنيها للشراء و 51.51 للبيع.

بنك HSBC: اليورو يسجل 51.25 جنيها للشراء و 51.44 جنيها للبيع.

بنك قطر الوطني: اليورو يسجل 51.21 جنيها للشراء و 51.40 جنيها للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.