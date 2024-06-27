تحديث 08:45 صباحا: تحرك بقيمة 36 قرشًا لسعر الجنيه الاسترليني الآن مقابل الجنيه

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر الخميس 27 يونيو الساعة 8:45 صباحًا. حيث يُعد الجنيه الاسترليني من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الجنيه الاسترليني ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الجنيه الاسترليني الحالي.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أفضل سعر لشراء الجنيه الاسترليني حاليًا متوفر في بنك التنمية الصناعية حيث سجل الجنيه الاسترليني تراجعًا أمام الجنيه المصري بقيمة 36 قرشًا ليصل إلى 61.31 جنيهًا.

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سجل سعر الجنيه الاسترليني 60.74 جنيها للشراء و 60.93 للبيع.

بنك مصر: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 60.52 جنيها، وللبيع 60.76 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 60.67 جنيها، وسعر البيع هو 61.05 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 60.52 جنيها، وسعر البيع هو 60.76 جنيها.

بنك البركة: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 60.52 جنيها، وللبيع 60.76 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 60.73 جنيها، وللبيع 61.04 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 60.55 جنيها للشراء و 60.78 للبيع.

ميد بنك: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 60.59 جنيها، وسعر البيع 60.93 جنيها.

بنك قناة السويس: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 60.52 جنيها، وللبيع عند 60.76 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الجنيه الاسترليني الآن 60.52 جنيها للشراء و 60.73 للبيع.

المصرف المتحد: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 60.42 جنيها، وللبيع 61.04 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الجنيه الاسترليني الآن 60.69 جنيها للشراء و 60.99 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الجنيه الاسترليني الآن 60.97 جنيها للشراء و 61.24 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 60.52 جنيها، وسعر البيع 60.88 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 60.70 جنيها، وللبيع 61.02 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 61.31 جنيها، وللبيع عند 61.59 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 60.62 جنيها، وسعر البيع 61.00 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 60.55 جنيها، وللبيع 60.78 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 60.52 جنيها، وللبيع 60.76 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 60.52 جنيها، وللبيع 60.76 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 60.52 جنيها للشراء و 60.76 للبيع.

بنك الإسكندرية: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 60.49 جنيها، وللبيع عند 60.76 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الجنيه الاسترليني الآن 60.74 جنيها للشراء و 61.05 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 60.62 جنيها للشراء و 61.00 للبيع.

بنك HSBC: سعر الجنيه الاسترليني الآن 60.55 جنيها للشراء و 60.78 للبيع.

بنك قطر الوطني: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 60.50 جنيها، وسعر البيع هو 60.71 جنيها.

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