تغيرات بسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري وبنك التنمية الصناعية يتصدر الشراء: تحديث 08:45 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر بتاريخ الخميس 27 يونيو الساعة 8:45 صباحًا. حيث يُعد الدرهم الإماراتي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدرهم الإماراتي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدرهم الإماراتي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدرهم الإماراتي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي بالبنوك الآن تجده في بنك التنمية الصناعية حيث سجل الدرهم الإماراتي تراجعًا أمام الجنيه المصري بقيمة 9 قرشًا ليصل إلى 13.16 جنيهًا.

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.07 جنيها للشراء و 13.11 للبيع.

بنك مصر: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.08 جنيها للشراء و 13.09 للبيع.

كريدي أجريكول: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.05 جنيها، وسعر البيع 13.09 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 12.90 جنيها، وسعر البيع هو 13.09 جنيها.

بنك البركة: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.06 جنيها، وللبيع عند 13.09 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.07 جنيها، وللبيع عند 13.09 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.07 جنيها للشراء و 13.10 للبيع.

ميد بنك: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.03 جنيها للشراء و 13.10 للبيع.

بنك قناة السويس: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.04 جنيها، وسعر البيع هو 13.09 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.08 جنيها، وللبيع 13.09 جنيها.

المصرف المتحد: سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.80 جنيها للشراء و 13.09 للبيع.

بنك الكويت الوطني: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 12.92 جنيها، وسعر البيع 13.15 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.11 جنيها، وسعر البيع 13.14 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.05 جنيها للشراء و 13.09 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.16 جنيها، وللبيع عند 13.24 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 12.98 جنيها، وللبيع 13.09 جنيها.

البنك التجاري الدولي: الدرهم الإماراتي يسجل 13.04 جنيها للشراء و 13.09 جنيها للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: الدرهم الإماراتي يسجل 13.04 جنيها للشراء و 13.10 جنيها للبيع.

المصرف العربي الدولي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.06 جنيها، وسعر البيع هو 13.09 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.05 جنيها للشراء و 13.09 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.04 جنيها وبيعه بسعر 13.08 جنيها.

بنك HSBC: الدرهم الإماراتي يسجل 13.07 جنيها للشراء و 13.10 جنيها للبيع.

بنك قطر الوطني: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.01 جنيها وبيعه بسعر 13.08 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.