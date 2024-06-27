تغيرات بسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري والبنك الأهلي الكويتي يتصدر الشراء: تحديث 09:10 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصر الخميس 27 يونيو الساعة 9:10 صباحًا. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الدولار الأمريكي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الدولار الأمريكي الحالي.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدولار الأمريكي في البنك الأهلي الكويتي حيث انخفض سعر الدولار الأمريكي بقيمة 14 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 48.01 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.00 جنيها وبيعه بسعر 48.14 جنيها.

بنك مصر: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 47.98 جنيها، وللبيع 48.08 جنيها.

كريدي أجريكول: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.00 جنيها وبيعه بسعر 48.10 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: الدولار الأمريكي يسجل 47.98 جنيها للشراء و 48.08 جنيها للبيع.

بنك البركة: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 47.98 جنيها، وسعر البيع 48.08 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 47.99 جنيها، وسعر البيع 48.09 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.00 جنيها، وللبيع 48.10 جنيها.

ميد بنك: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 47.95 جنيها، وسعر البيع 48.05 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الدولار الأمريكي الآن 47.98 جنيها للشراء و 48.08 للبيع.

البنك الأهلي المصري: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 47.98 جنيها، وللبيع 48.08 جنيها.

المصرف المتحد: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 47.99 جنيها، وللبيع 48.09 جنيها.

بنك الكويت الوطني: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 47.95 جنيها، وللبيع عند 48.05 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.15 جنيها، وللبيع 48.25 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 47.98 جنيها، وسعر البيع هو 48.08 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سجل سعر الدولار الأمريكي 47.97 جنيها للشراء و 48.07 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: الدولار الأمريكي يسجل 47.53 جنيها للشراء و 47.63 جنيها للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سجل سعر الدولار الأمريكي 47.96 جنيها للشراء و 48.06 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.00 جنيها، وسعر البيع هو 48.10 جنيها.

البنك التجاري الدولي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 47.98 جنيها، وللبيع 48.08 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سجل سعر الدولار الأمريكي 47.98 جنيها للشراء و 48.08 للبيع.

المصرف العربي الدولي: الدولار الأمريكي يسجل 47.98 جنيها للشراء و 48.08 جنيها للبيع.

بنك الإسكندرية: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 47.98 جنيها، وللبيع عند 48.08 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.00 جنيها للشراء و 48.10 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 47.96 جنيها، وللبيع 48.06 جنيها.

بنك HSBC: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.00 جنيها، وسعر البيع هو 48.10 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الدولار الأمريكي الآن 47.96 جنيها للشراء و 48.06 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.