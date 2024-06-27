تحرك أسعار الريال السعودي أمام الجنيه والبنك الأهلي الكويتي يتصدر الشراء: تحديث 09:10 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الريال السعودي اليوم في مصر ليوم الخميس 27 يونيو الساعة 9:10 صباحًا. حيث يُعتبر الريال السعودي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الريال السعودي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الريال السعودي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الريال السعودي.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي الآن

أعلى سعر لشراء الريال السعودي بالبنوك الآن تجده في البنك الأهلي الكويتي وبنك التنمية الصناعية حيث شهد الريال السعودي انخفاضًا أمام الجنيه المصري بقيمة 3 قرشًا ليسجل 12.80 جنيهًا.

سعر ريال سعودي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: شراء الريال السعودي بسعر 12.79 جنيها وبيعه بسعر 12.83 جنيها.

بنك مصر: شراء الريال السعودي بسعر 12.79 جنيها وبيعه بسعر 12.82 جنيها.

كريدي أجريكول: سجل سعر الريال السعودي 12.78 جنيها للشراء و 12.83 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء الريال السعودي بسعر 12.46 جنيها وبيعه بسعر 12.84 جنيها.

بنك البركة: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.72 جنيها، وللبيع 12.82 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: شراء الريال السعودي بسعر 12.79 جنيها وبيعه بسعر 12.82 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الريال السعودي الآن 12.79 جنيها للشراء و 12.82 للبيع.

ميد بنك: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.75 جنيها، وسعر البيع هو 12.82 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.74 جنيها، وسعر البيع هو 12.83 جنيها.

البنك الأهلي المصري: شراء الريال السعودي بسعر 12.79 جنيها وبيعه بسعر 12.82 جنيها.

المصرف المتحد: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.37 جنيها، وسعر البيع 12.82 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سجل سعر الريال السعودي 12.70 جنيها للشراء و 12.83 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.83 جنيها، وسعر البيع 12.86 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الريال السعودي الآن 12.77 جنيها للشراء و 12.82 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: سجل سعر الريال السعودي 12.46 جنيها للشراء و 12.81 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر الريال السعودي 12.80 جنيها للشراء و 12.97 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: شراء الريال السعودي بسعر 12.47 جنيها وبيعه بسعر 12.82 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.60 جنيها، وللبيع 12.82 جنيها.

البنك التجاري الدولي: شراء الريال السعودي بسعر 12.73 جنيها وبيعه بسعر 12.82 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: شراء الريال السعودي بسعر 12.72 جنيها وبيعه بسعر 12.82 جنيها.

المصرف العربي الدولي: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.79 جنيها، وللبيع عند 12.82 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.79 جنيها، وسعر البيع هو 12.82 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الريال السعودي الآن 12.79 جنيها للشراء و 12.82 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.74 جنيها، وسعر البيع 12.81 جنيها.

بنك HSBC: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.79 جنيها، وسعر البيع هو 12.82 جنيها.

بنك قطر الوطني: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.65 جنيها، وللبيع 12.81 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الريال السعودي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الريال السعودي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.