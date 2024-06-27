تحرك أسعار اليورو أمام الجنيه والبنك الأهلي الكويتي يتصدر الشراء: تحديث 09:25 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر اليورو اليوم في مصر بتاريخ الخميس 27 يونيو الساعة 9:25 صباحًا. حيث يُعد اليورو من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار اليورو في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار اليورو بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار اليورو الحالية.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أعلى سعر لشراء اليورو بالبنوك الآن تجده في البنك الأهلي الكويتي والبنك الأهلي المتحد حيث انخفض سعر اليورو بقيمة 58 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 51.27 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.28 جنيها، وسعر البيع هو 51.44 جنيها.

بنك مصر: استقر سعر اليورو للشراء عند 51.23 جنيها، وللبيع عند 51.42 جنيها.

كريدي أجريكول: قيمة اليورو للشراء هي 51.26 جنيها، وللبيع 51.55 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء اليورو بسعر 51.23 جنيها وبيعه بسعر 51.42 جنيها.

بنك البركة: سجل سعر اليورو 51.23 جنيها للشراء و 51.42 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: شراء اليورو بسعر 51.26 جنيها وبيعه بسعر 51.54 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.25 جنيها، وسعر البيع هو 51.44 جنيها.

ميد بنك: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.16 جنيها، وسعر البيع هو 51.52 جنيها.

بنك قناة السويس: بلغ سعر شراء اليورو 51.23 جنيها، وسعر البيع 51.42 جنيها.

البنك الأهلي المصري: قيمة اليورو للشراء هي 51.23 جنيها، وللبيع 51.40 جنيها.

المصرف المتحد: اليورو يسجل 51.01 جنيها للشراء و 51.54 جنيها للبيع.

بنك الكويت الوطني: بلغ سعر شراء اليورو 51.22 جنيها، وسعر البيع 51.50 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: استقر سعر اليورو للشراء عند 51.45 جنيها، وللبيع عند 51.71 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سجل سعر اليورو 51.18 جنيها للشراء و 51.42 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: قيمة اليورو للشراء هي 51.24 جنيها، وللبيع 51.52 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: شراء اليورو بسعر 51.85 جنيها وبيعه بسعر 51.12 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: بلغ سعر شراء اليورو 51.22 جنيها، وسعر البيع 51.51 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: قيمة اليورو للشراء هي 51.25 جنيها، وللبيع 51.44 جنيها.

البنك التجاري الدولي: قيمة اليورو للشراء هي 51.23 جنيها، وللبيع 51.43 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: قيمة اليورو للشراء هي 51.23 جنيها، وللبيع 51.42 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر اليورو للشراء هو 51.23 جنيها، وللبيع 51.42 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر اليورو للشراء هو 51.21 جنيها، وللبيع 51.42 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سجل سعر اليورو 51.27 جنيها للشراء و 51.55 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: سعر اليورو الآن 51.22 جنيها للشراء و 51.51 للبيع.

بنك HSBC: قيمة اليورو للشراء هي 51.25 جنيها، وللبيع 51.44 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر اليورو الآن 51.21 جنيها للشراء و 51.40 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.