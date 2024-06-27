تحرك أسعار الجنيه الاسترليني أمام الجنيه والبنك الأهلي المتحد يتصدر الشراء: تحديث 09:25 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر الخميس 27 يونيو الساعة 9:25 صباحًا. حيث يُعد الجنيه الاسترليني من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الجنيه الاسترليني ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الجنيه الاسترليني الحالي.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني بالبنوك الآن تجده في البنك الأهلي المتحد حيث انخفض الجنيه الاسترليني بقيمة 57 قرشًا ليبلغ سعره 60.74 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 60.74 جنيها، وللبيع 60.93 جنيها.

بنك مصر: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 60.52 جنيها، وللبيع عند 60.76 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الجنيه الاسترليني الآن 60.67 جنيها للشراء و 61.05 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 60.52 جنيها، وسعر البيع هو 60.76 جنيها.

بنك البركة: سعر الجنيه الاسترليني الآن 60.52 جنيها للشراء و 60.76 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 60.73 جنيها، وسعر البيع هو 61.04 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 60.55 جنيها، وللبيع عند 60.78 جنيها.

ميد بنك: سجل سعر الجنيه الاسترليني 60.59 جنيها للشراء و 60.93 للبيع.

بنك قناة السويس: سجل سعر الجنيه الاسترليني 60.52 جنيها للشراء و 60.76 للبيع.

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 60.52 جنيها، وسعر البيع هو 60.73 جنيها.

المصرف المتحد: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 60.42 جنيها، وللبيع عند 61.04 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 60.69 جنيها، وسعر البيع هو 60.99 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 60.97 جنيها، وللبيع عند 61.24 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 60.52 جنيها، وللبيع 60.88 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سجل سعر الجنيه الاسترليني 60.70 جنيها للشراء و 61.02 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.31 جنيها للشراء و 61.59 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 60.62 جنيها، وللبيع 61.00 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 60.55 جنيها وبيعه بسعر 60.78 جنيها.

البنك التجاري الدولي: الجنيه الاسترليني يسجل 60.52 جنيها للشراء و 60.76 جنيها للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 60.52 جنيها، وسعر البيع هو 60.76 جنيها.

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 60.52 جنيها، وسعر البيع 60.76 جنيها.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 60.49 جنيها، وسعر البيع 60.76 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: الجنيه الاسترليني يسجل 60.74 جنيها للشراء و 61.05 جنيها للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 60.62 جنيها وبيعه بسعر 61.00 جنيها.

بنك HSBC: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 60.55 جنيها، وللبيع عند 60.78 جنيها.

بنك قطر الوطني: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 60.50 جنيها وبيعه بسعر 60.71 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.