تغيرات بسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري والبنك الأهلي المصري يتصدر الشراء: تحديث 09:25 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في مصر ليوم الخميس 27 يونيو الساعة 9:25 صباحًا. حيث يُعتبر الدرهم الإماراتي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الدرهم الإماراتي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الدرهم الإماراتي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الدرهم الإماراتي.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

أفضل سعر لشراء الدرهم الإماراتي حاليًا متوفر في البنك الأهلي المصري وبنك مصر حيث تراجع الدرهم الإماراتي بمقدار 8 قرشًا ليصل إلى 13.08 جنيهًا.

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.07 جنيها، وللبيع 13.11 جنيها.

بنك مصر: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.08 جنيها، وللبيع 13.09 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.05 جنيها للشراء و 13.09 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.90 جنيها للشراء و 13.09 للبيع.

بنك البركة: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.06 جنيها للشراء و 13.09 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.07 جنيها، وسعر البيع هو 13.09 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.07 جنيها، وسعر البيع هو 13.10 جنيها.

ميد بنك: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.03 جنيها للشراء و 13.10 للبيع.

بنك قناة السويس: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.04 جنيها، وسعر البيع 13.09 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.08 جنيها للشراء و 13.09 للبيع.

المصرف المتحد: سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.80 جنيها للشراء و 13.09 للبيع.

بنك الكويت الوطني: سعر الدرهم الإماراتي الآن 12.92 جنيها للشراء و 13.15 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.11 جنيها، وللبيع عند 13.14 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.05 جنيها للشراء و 13.09 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.16 جنيها، وللبيع 13.24 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 12.98 جنيها وبيعه بسعر 13.09 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.04 جنيها، وسعر البيع هو 13.09 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.04 جنيها للشراء و 13.10 للبيع.

المصرف العربي الدولي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.06 جنيها، وسعر البيع هو 13.09 جنيها.

بنك الإسكندرية: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.05 جنيها، وللبيع 13.09 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.04 جنيها، وللبيع 13.08 جنيها.

بنك HSBC: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.07 جنيها، وسعر البيع 13.10 جنيها.

بنك قطر الوطني: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.01 جنيها، وللبيع 13.08 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.