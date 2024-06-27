تحديث 10:20 صباحا: تحرك بقيمة 5 قرشًا لسعر الجنيه الاسترليني الآن مقابل الجنيه

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر ليوم الخميس 27 يونيو الساعة 10:20 صباحًا. حيث يُعتبر الجنيه الاسترليني عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الجنيه الاسترليني تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الجنيه الاسترليني الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الجنيه الاسترليني.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني بالبنوك الآن تجده في حيث انخفض سعر الجنيه الاسترليني بقيمة 5 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 60.69 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: الجنيه الاسترليني يسجل 60.74 جنيها للشراء و 60.93 جنيها للبيع.

بنك مصر: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 60.52 جنيها، وللبيع 60.76 جنيها.

كريدي أجريكول: سجل سعر الجنيه الاسترليني 60.55 جنيها للشراء و 60.79 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 60.52 جنيها وبيعه بسعر 60.76 جنيها.

بنك البركة: سجل سعر الجنيه الاسترليني 60.52 جنيها للشراء و 60.76 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 60.56 جنيها، وسعر البيع هو 60.78 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 60.55 جنيها للشراء و 60.78 للبيع.

ميد بنك: سعر الجنيه الاسترليني الآن 60.57 جنيها للشراء و 60.90 للبيع.

بنك قناة السويس: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 60.52 جنيها، وسعر البيع 60.76 جنيها.

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 60.52 جنيها، وسعر البيع 60.73 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 60.22 جنيها، وللبيع 60.76 جنيها.

بنك الكويت الوطني: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 60.69 جنيها، وسعر البيع 60.99 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الجنيه الاسترليني الآن 60.52 جنيها للشراء و 60.74 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 60.52 جنيها وبيعه بسعر 60.88 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 60.51 جنيها، وللبيع 60.75 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 60.52 جنيها، وللبيع 60.76 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الجنيه الاسترليني الآن 60.50 جنيها للشراء و 60.71 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 60.55 جنيها وبيعه بسعر 60.78 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 60.52 جنيها، وسعر البيع هو 60.76 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 60.52 جنيها وبيعه بسعر 60.76 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 60.52 جنيها للشراء و 60.76 للبيع.

بنك الإسكندرية: سعر الجنيه الاسترليني الآن 60.49 جنيها للشراء و 60.76 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 60.74 جنيها وبيعه بسعر 61.05 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 60.50 جنيها، وللبيع 60.73 جنيها.

بنك HSBC: الجنيه الاسترليني يسجل 60.55 جنيها للشراء و 60.78 جنيها للبيع.

بنك قطر الوطني: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 60.50 جنيها، وللبيع 60.71 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.