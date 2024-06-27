تحديث 10:25 صباحا: تحرك بقيمة 12 قرشًا لسعر الجنيه الاسترليني الآن مقابل الجنيه

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر الخميس 27 يونيو الساعة 10:25 صباحًا. حيث يُعد الجنيه الاسترليني من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الجنيه الاسترليني ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الجنيه الاسترليني الحالي.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أفضل سعر لشراء الجنيه الاسترليني حاليًا متوفر في ميد بنك حيث هبط سعر الجنيه الاسترليني بمقدار 12 قرشًا ليصل إلى 60.57 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 60.74 جنيها، وسعر البيع 60.93 جنيها.

بنك مصر: سجل سعر الجنيه الاسترليني 60.52 جنيها للشراء و 60.76 للبيع.

كريدي أجريكول: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 60.55 جنيها، وللبيع 60.79 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 60.52 جنيها للشراء و 60.76 للبيع.

بنك البركة: الجنيه الاسترليني يسجل 60.52 جنيها للشراء و 60.76 جنيها للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 60.56 جنيها للشراء و 60.78 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 60.55 جنيها وبيعه بسعر 60.78 جنيها.

ميد بنك: سجل سعر الجنيه الاسترليني 60.57 جنيها للشراء و 60.90 للبيع.

بنك قناة السويس: الجنيه الاسترليني يسجل 60.52 جنيها للشراء و 60.76 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 60.52 جنيها، وللبيع 60.77 جنيها.

المصرف المتحد: سجل سعر الجنيه الاسترليني 60.22 جنيها للشراء و 60.76 للبيع.

بنك الكويت الوطني: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 60.69 جنيها، وللبيع عند 60.99 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 60.52 جنيها، وسعر البيع هو 60.74 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 60.52 جنيها وبيعه بسعر 60.88 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 60.51 جنيها وبيعه بسعر 60.75 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: الجنيه الاسترليني يسجل 60.52 جنيها للشراء و 60.76 جنيها للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 60.50 جنيها، وللبيع عند 60.71 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الجنيه الاسترليني الآن 60.55 جنيها للشراء و 60.78 للبيع.

البنك التجاري الدولي: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 60.52 جنيها، وللبيع عند 60.76 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 60.52 جنيها، وسعر البيع 60.76 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 60.52 جنيها، وسعر البيع هو 60.76 جنيها.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 60.49 جنيها، وسعر البيع 60.76 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 60.55 جنيها، وسعر البيع هو 60.79 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 60.52 جنيها، وسعر البيع هو 60.79 جنيها.

بنك HSBC: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 60.55 جنيها، وسعر البيع 60.78 جنيها.

بنك قطر الوطني: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 60.50 جنيها، وللبيع عند 60.71 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.