تغيرات بسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 11:25 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في مصر ليوم الخميس 27 يونيو الساعة 11:25 صباحًا. حيث يُعتبر الدرهم الإماراتي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الدرهم الإماراتي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الدرهم الإماراتي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الدرهم الإماراتي.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

أفضل سعر لشراء الدرهم الإماراتي حاليًا متوفر في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي والبنك الأهلي المصري وبنك مصر حيث انخفض الدرهم الإماراتي بمقدار 1 قرشًا ليصل إلى 13.07 جنيهًا

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: الدرهم الإماراتي يسجل 13.07 جنيها للشراء و 13.11 جنيها للبيع.

بنك مصر: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.08 جنيها، وللبيع 13.09 جنيها.

كريدي أجريكول: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.05 جنيها، وللبيع عند 13.09 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 12.90 جنيها وبيعه بسعر 13.09 جنيها.

بنك البركة: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.06 جنيها للشراء و 13.09 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.07 جنيها للشراء و 13.10 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.07 جنيها للشراء و 13.10 للبيع.

ميد بنك: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.04 جنيها للشراء و 13.11 للبيع.

بنك قناة السويس: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.04 جنيها، وللبيع 13.09 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.08 جنيها، وللبيع 13.09 جنيها.

المصرف المتحد: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 12.79 جنيها، وسعر البيع 13.09 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.92 جنيها للشراء و 13.15 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: الدرهم الإماراتي يسجل 13.06 جنيها للشراء و 13.09 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.05 جنيها، وللبيع 13.09 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.01 جنيها وبيعه بسعر 13.09 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 12.98 جنيها، وللبيع 13.09 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.04 جنيها للشراء و 13.09 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.04 جنيها، وللبيع 13.10 جنيها.

المصرف العربي الدولي: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.06 جنيها، وللبيع عند 13.09 جنيها.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.05 جنيها، وسعر البيع 13.09 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.04 جنيها، وسعر البيع هو 13.08 جنيها.

بنك HSBC: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.07 جنيها، وللبيع 13.10 جنيها.

بنك قطر الوطني: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.01 جنيها للشراء و 13.08 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.