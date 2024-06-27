تحرك أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه والمصرف العربي الدولي يتصدر الشراء: تحديث 12:55 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر بتاريخ الخميس 27 يونيو الساعة 12:55 مساءً. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدولار الأمريكي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدولار الأمريكي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدولار الأمريكي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أفضل سعر لشراء الدولار الأمريكي حاليًا متوفر في المصرف العربي الدولي حيث ارتفع الدولار الأمريكي بمقدار 6 قرشًا ليصل إلى 48.07 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.00 جنيها وبيعه بسعر 48.14 جنيها.

بنك مصر: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 47.98 جنيها، وسعر البيع هو 48.08 جنيها.

كريدي أجريكول: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.00 جنيها، وللبيع 48.10 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الدولار الأمريكي الآن 47.98 جنيها للشراء و 48.08 للبيع.

بنك البركة: سعر الدولار الأمريكي الآن 47.98 جنيها للشراء و 48.08 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.01 جنيها، وسعر البيع 48.10 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.00 جنيها وبيعه بسعر 48.10 جنيها.

ميد بنك: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.00 جنيها، وللبيع 48.10 جنيها.

بنك قناة السويس: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 47.98 جنيها، وللبيع عند 48.08 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 47.98 جنيها، وسعر البيع هو 48.08 جنيها.

المصرف المتحد: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 47.98 جنيها، وللبيع عند 48.08 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 47.95 جنيها، وسعر البيع هو 48.05 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 47.98 جنيها، وللبيع 48.08 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 47.98 جنيها، وللبيع عند 48.08 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سجل سعر الدولار الأمريكي 47.97 جنيها للشراء و 48.07 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 47.53 جنيها، وللبيع عند 47.63 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 47.96 جنيها، وللبيع عند 48.06 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.00 جنيها، وسعر البيع 48.10 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 47.98 جنيها، وسعر البيع هو 48.08 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: الدولار الأمريكي يسجل 47.98 جنيها للشراء و 48.08 جنيها للبيع.

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 47.98 جنيها، وسعر البيع 48.08 جنيها.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 47.98 جنيها، وسعر البيع 48.08 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.00 جنيها، وسعر البيع هو 48.10 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 47.96 جنيها وبيعه بسعر 48.06 جنيها.

بنك HSBC: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.00 جنيها، وسعر البيع هو 48.10 جنيها.

بنك قطر الوطني: شراء الدولار الأمريكي بسعر 47.96 جنيها وبيعه بسعر 48.06 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.