تحرك أسعار اليورو أمام الجنيه والمصرف العربي الدولي يتصدر الشراء: تحديث 12:55 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار اليورو اليوم في مصر ليوم الخميس 27 يونيو الساعة 12:55 مساءً. حيث يُعتبر اليورو عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار اليورو تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار اليورو الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار اليورو.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

تجد أعلى قيمة لشراء اليورو في المصرف العربي الدولي حيث ارتفع اليورو بمقدار 6 قرشًا ليصل إلى 51.33 جنيهًا.

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: اليورو يسجل 51.28 جنيها للشراء و 51.44 جنيها للبيع.

بنك مصر: قيمة اليورو للشراء هي 51.23 جنيها، وللبيع 51.42 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.25 جنيها، وسعر البيع هو 51.45 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: قيمة اليورو للشراء هي 51.23 جنيها، وللبيع 51.42 جنيها.

بنك البركة: سعر اليورو الآن 51.23 جنيها للشراء و 51.42 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: اليورو يسجل 51.27 جنيها للشراء و 51.44 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: قيمة اليورو للشراء هي 51.25 جنيها، وللبيع 51.44 جنيها.

ميد بنك: شراء اليورو بسعر 51.25 جنيها وبيعه بسعر 51.61 جنيها.

بنك قناة السويس: قيمة اليورو للشراء هي 51.23 جنيها، وللبيع 51.42 جنيها.

البنك الأهلي المصري: شراء اليورو بسعر 51.23 جنيها وبيعه بسعر 51.40 جنيها.

المصرف المتحد: سعر اليورو الآن 50.98 جنيها للشراء و 51.42 للبيع.

بنك الكويت الوطني: بلغ سعر شراء اليورو 51.22 جنيها، وسعر البيع 51.50 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: قيمة اليورو للشراء هي 51.23 جنيها، وللبيع 51.42 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: اليورو يسجل 51.18 جنيها للشراء و 51.42 جنيها للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: اليورو يسجل 51.22 جنيها للشراء و 51.41 جنيها للبيع.

بنك التنمية الصناعية: شراء اليورو بسعر 51.23 جنيها وبيعه بسعر 51.42 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر اليورو للشراء هو 51.21 جنيها، وللبيع 51.40 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر اليورو للشراء هو 51.25 جنيها، وللبيع 51.44 جنيها.

البنك التجاري الدولي: بلغ سعر شراء اليورو 51.23 جنيها، وسعر البيع 51.43 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: اليورو يسجل 51.23 جنيها للشراء و 51.42 جنيها للبيع.

المصرف العربي الدولي: سعر اليورو للشراء هو 51.23 جنيها، وللبيع 51.42 جنيها.

بنك الإسكندرية: شراء اليورو بسعر 51.21 جنيها وبيعه بسعر 51.42 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.27 جنيها، وسعر البيع هو 51.55 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.21 جنيها، وسعر البيع هو 51.40 جنيها.

بنك HSBC: سجل سعر اليورو 51.25 جنيها للشراء و 51.44 للبيع.

بنك قطر الوطني: سعر اليورو الآن 51.21 جنيها للشراء و 51.40 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.