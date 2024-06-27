تغيرات بسعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري والمصرف العربي الدولي يتصدر الشراء: تحديث 12:55 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر الخميس 27 يونيو الساعة 12:55 مساءً. حيث يُعد الجنيه الاسترليني من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الجنيه الاسترليني ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الجنيه الاسترليني الحالي.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني بالبنوك الآن تجده في المصرف العربي الدولي حيث ارتفع سعر الجنيه الاسترليني بقيمة 7 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 60.64 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 60.74 جنيها، وللبيع عند 60.93 جنيها.

بنك مصر: الجنيه الاسترليني يسجل 60.52 جنيها للشراء و 60.76 جنيها للبيع.

كريدي أجريكول: سعر الجنيه الاسترليني الآن 60.55 جنيها للشراء و 60.79 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 60.52 جنيها وبيعه بسعر 60.76 جنيها.

بنك البركة: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 60.52 جنيها، وسعر البيع 60.76 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 60.56 جنيها، وللبيع 60.78 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 60.55 جنيها، وللبيع 60.78 جنيها.

ميد بنك: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 60.57 جنيها، وللبيع عند 60.90 جنيها.

بنك قناة السويس: الجنيه الاسترليني يسجل 60.52 جنيها للشراء و 60.76 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري: الجنيه الاسترليني يسجل 60.52 جنيها للشراء و 60.77 جنيها للبيع.

المصرف المتحد: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 60.22 جنيها وبيعه بسعر 60.76 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الجنيه الاسترليني الآن 60.55 جنيها للشراء و 60.78 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 60.52 جنيها، وللبيع 60.74 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 60.52 جنيها للشراء و 60.88 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 60.51 جنيها، وللبيع عند 60.75 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: الجنيه الاسترليني يسجل 60.52 جنيها للشراء و 60.76 جنيها للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 60.50 جنيها، وللبيع 60.71 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 60.55 جنيها، وسعر البيع 60.78 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 60.52 جنيها، وسعر البيع هو 60.76 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: الجنيه الاسترليني يسجل 60.52 جنيها للشراء و 60.76 جنيها للبيع.

المصرف العربي الدولي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 60.52 جنيها، وللبيع 60.76 جنيها.

بنك الإسكندرية: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 60.49 جنيها، وللبيع 60.76 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 60.55 جنيها، وسعر البيع هو 60.79 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 60.52 جنيها، وسعر البيع 60.79 جنيها.

بنك HSBC: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 60.55 جنيها وبيعه بسعر 60.78 جنيها.

بنك قطر الوطني: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 60.50 جنيها، وللبيع 60.71 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.