تحرك أسعار الريال السعودي أمام الجنيه والمصرف العربي الدولي يتصدر الشراء: تحديث 12:55 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الريال السعودي اليوم في مصر الخميس 27 يونيو الساعة 12:55 مساءً. حيث يُعد الريال السعودي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الريال السعودي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الريال السعودي الحالي.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي الآن

أعلى سعر لشراء الريال السعودي بالبنوك الآن تجده في المصرف العربي الدولي حيث ارتفع سعر الريال السعودي بقيمة 1 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 12.81 جنيهًا

سعر ريال سعودي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.79 جنيها، وسعر البيع 12.83 جنيها.

بنك مصر: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.79 جنيها، وسعر البيع هو 12.82 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.78 جنيها، وسعر البيع هو 12.83 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.46 جنيها، وسعر البيع هو 12.84 جنيها.

بنك البركة: سعر الريال السعودي الآن 12.72 جنيها للشراء و 12.82 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: الريال السعودي يسجل 12.80 جنيها للشراء و 12.82 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.79 جنيها، وسعر البيع 12.82 جنيها.

ميد بنك: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.76 جنيها، وللبيع 12.84 جنيها.

بنك قناة السويس: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.74 جنيها، وللبيع 12.83 جنيها.

البنك الأهلي المصري: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.79 جنيها، وللبيع 12.82 جنيها.

المصرف المتحد: شراء الريال السعودي بسعر 12.37 جنيها وبيعه بسعر 12.82 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.70 جنيها، وسعر البيع هو 12.83 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الريال السعودي الآن 12.79 جنيها للشراء و 12.82 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سعر الريال السعودي الآن 12.77 جنيها للشراء و 12.82 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.46 جنيها، وللبيع 12.81 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: الريال السعودي يسجل 12.80 جنيها للشراء و 12.97 جنيها للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.47 جنيها، وللبيع 12.82 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الريال السعودي الآن 12.60 جنيها للشراء و 12.82 للبيع.

البنك التجاري الدولي: سعر الريال السعودي الآن 12.73 جنيها للشراء و 12.82 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.72 جنيها، وللبيع عند 12.82 جنيها.

المصرف العربي الدولي: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.79 جنيها، وللبيع عند 12.82 جنيها.

بنك الإسكندرية: سجل سعر الريال السعودي 12.79 جنيها للشراء و 12.82 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.79 جنيها، وسعر البيع هو 12.82 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: شراء الريال السعودي بسعر 12.74 جنيها وبيعه بسعر 12.81 جنيها.

بنك HSBC: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.79 جنيها، وللبيع عند 12.82 جنيها.

بنك قطر الوطني: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.65 جنيها، وللبيع 12.81 جنيها.

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