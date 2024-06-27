تحرك أسعار الدرهم الإماراتي أمام الجنيه والمصرف العربي الدولي يتصدر الشراء: تحديث 12:55 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر بتاريخ الخميس 27 يونيو الساعة 12:55 مساءً. حيث يُعد الدرهم الإماراتي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدرهم الإماراتي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدرهم الإماراتي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدرهم الإماراتي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي حيث ارتفع الدرهم الإماراتي بقيمة 2 قرشًا ليبلغ سعره 13.09 جنيهًا

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.07 جنيها، وسعر البيع 13.11 جنيها.

بنك مصر: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.07 جنيها، وسعر البيع 13.08 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.05 جنيها للشراء و 13.09 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 12.90 جنيها، وللبيع 13.09 جنيها.

بنك البركة: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.05 جنيها، وللبيع 13.08 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.07 جنيها، وللبيع عند 13.10 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.07 جنيها للشراء و 13.10 للبيع.

ميد بنك: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.04 جنيها، وسعر البيع هو 13.11 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.03 جنيها، وسعر البيع هو 13.08 جنيها.

البنك الأهلي المصري: الدرهم الإماراتي يسجل 13.07 جنيها للشراء و 13.08 جنيها للبيع.

المصرف المتحد: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 12.78 جنيها، وللبيع 13.08 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الدرهم الإماراتي الآن 12.94 جنيها للشراء و 13.16 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.06 جنيها وبيعه بسعر 13.09 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.05 جنيها، وسعر البيع 13.09 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.01 جنيها، وسعر البيع 13.09 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 12.98 جنيها، وللبيع عند 13.09 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.03 جنيها، وللبيع 13.08 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: الدرهم الإماراتي يسجل 13.04 جنيها للشراء و 13.11 جنيها للبيع.

المصرف العربي الدولي: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.05 جنيها وبيعه بسعر 13.08 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.04 جنيها، وللبيع 13.08 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: الدرهم الإماراتي يسجل 13.03 جنيها للشراء و 13.08 جنيها للبيع.

بنك HSBC: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.07 جنيها للشراء و 13.10 للبيع.

بنك قطر الوطني: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.02 جنيها وبيعه بسعر 13.09 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.