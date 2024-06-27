تحرك أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه والبنك الأهلي المتحد يتصدر الشراء: تحديث 01:00 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصر ليوم الخميس 27 يونيو الساعة 1:00 مساءً. حيث يُعتبر الدولار الأمريكي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الدولار الأمريكي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الدولار الأمريكي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الدولار الأمريكي.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أفضل سعر لشراء الدولار الأمريكي حاليًا متوفر في البنك الأهلي المتحد وبنك فيصل الإسلامي والمصرف العربي الدولي وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية حيث ارتفع سعر الدولار الأمريكي بقيمة 3 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 48.10 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.00 جنيها، وسعر البيع هو 48.14 جنيها.

بنك مصر: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 47.95 جنيها، وسعر البيع هو 48.05 جنيها.

كريدي أجريكول: سجل سعر الدولار الأمريكي 47.99 جنيها للشراء و 48.09 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الدولار الأمريكي الآن 47.94 جنيها للشراء و 48.04 للبيع.

بنك البركة: سعر الدولار الأمريكي الآن 47.93 جنيها للشراء و 48.03 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.01 جنيها للشراء و 48.10 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.00 جنيها، وسعر البيع هو 48.10 جنيها.

ميد بنك: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.00 جنيها، وللبيع 48.10 جنيها.

بنك قناة السويس: الدولار الأمريكي يسجل 47.93 جنيها للشراء و 48.03 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 47.95 جنيها، وللبيع 48.05 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الدولار الأمريكي الآن 47.94 جنيها للشراء و 48.04 للبيع.

بنك الكويت الوطني: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 47.95 جنيها، وللبيع 48.05 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الدولار الأمريكي الآن 47.98 جنيها للشراء و 48.08 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سعر الدولار الأمريكي الآن 47.95 جنيها للشراء و 48.05 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 47.95 جنيها، وسعر البيع هو 48.05 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: شراء الدولار الأمريكي بسعر 47.98 جنيها وبيعه بسعر 48.08 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 47.96 جنيها، وللبيع 48.06 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 47.95 جنيها، وللبيع 48.05 جنيها.

البنك التجاري الدولي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 47.97 جنيها، وللبيع 48.07 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.00 جنيها، وللبيع 48.10 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.07 جنيها، وللبيع 48.17 جنيها.

بنك الإسكندرية: سجل سعر الدولار الأمريكي 47.95 جنيها للشراء و 48.05 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.00 جنيها، وسعر البيع هو 48.10 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 47.95 جنيها، وسعر البيع هو 48.05 جنيها.

بنك HSBC: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 47.97 جنيها، وللبيع 48.07 جنيها.

بنك قطر الوطني: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.00 جنيها وبيعه بسعر 48.10 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.