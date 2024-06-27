تحديث 01:00 مساءًا: تحرك بقيمة 3 قرشًا لسعر اليورو الآن مقابل الجنيه

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار اليورو اليوم في مصر ليوم الخميس 27 يونيو الساعة 1:00 مساءً. حيث يُعتبر اليورو عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار اليورو تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار اليورو الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار اليورو.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

تجد أعلى قيمة لشراء اليورو في البنك الأهلي المتحد وبنك فيصل الإسلامي والمصرف العربي الدولي وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية حيث ارتفع اليورو بمقدار 3 قرشًا ليصل إلى 51.36 جنيهًا.

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر اليورو للشراء هو 51.28 جنيها، وللبيع 51.44 جنيها.

بنك مصر: شراء اليورو بسعر 51.20 جنيها وبيعه بسعر 51.41 جنيها.

كريدي أجريكول: استقر سعر اليورو للشراء عند 51.24 جنيها، وللبيع عند 51.45 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر اليورو للشراء هو 51.19 جنيها، وللبيع 51.40 جنيها.

بنك البركة: اليورو يسجل 51.18 جنيها للشراء و 51.39 جنيها للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: بلغ سعر شراء اليورو 51.27 جنيها، وسعر البيع 51.44 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: بلغ سعر شراء اليورو 51.25 جنيها، وسعر البيع 51.44 جنيها.

ميد بنك: اليورو يسجل 51.25 جنيها للشراء و 51.61 جنيها للبيع.

بنك قناة السويس: سعر اليورو للشراء هو 51.18 جنيها، وللبيع 51.39 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر اليورو الآن 51.20 جنيها للشراء و 51.41 للبيع.

المصرف المتحد: استقر سعر اليورو للشراء عند 50.93 جنيها، وللبيع عند 51.38 جنيها.

بنك الكويت الوطني: بلغ سعر شراء اليورو 51.20 جنيها، وسعر البيع 51.41 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: قيمة اليورو للشراء هي 51.23 جنيها، وللبيع 51.42 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر اليورو للشراء هو 51.15 جنيها، وللبيع 51.41 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: اليورو يسجل 51.20 جنيها للشراء و 51.41 جنيها للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر اليورو 51.23 جنيها للشراء و 51.42 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر اليورو الآن 51.21 جنيها للشراء و 51.40 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.20 جنيها، وسعر البيع هو 51.41 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.22 جنيها، وسعر البيع هو 51.42 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.25 جنيها، وسعر البيع هو 51.46 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.33 جنيها، وسعر البيع هو 51.54 جنيها.

بنك الإسكندرية: قيمة اليورو للشراء هي 51.18 جنيها، وللبيع 51.41 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: شراء اليورو بسعر 51.25 جنيها وبيعه بسعر 51.46 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر اليورو 51.20 جنيها للشراء و 51.41 للبيع.

بنك HSBC: شراء اليورو بسعر 51.22 جنيها وبيعه بسعر 51.43 جنيها.

بنك قطر الوطني: شراء اليورو بسعر 51.25 جنيها وبيعه بسعر 51.46 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.