تغيرات بسعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري والبنك الأهلي المتحد يتصدر الشراء: تحديث 01:00 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر الخميس 27 يونيو الساعة 1:00 مساءً. حيث يُعد الجنيه الاسترليني من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الجنيه الاسترليني ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الجنيه الاسترليني الحالي.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أفضل سعر لشراء الجنيه الاسترليني حاليًا متوفر في البنك الأهلي المتحد وبنك فيصل الإسلامي والمصرف العربي الدولي وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية حيث سجل الجنيه الاسترليني زيادة أمام الجنيه المصري بقيمة 3 قرشًا ليصل إلى 60.67 جنيهًا.

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 60.74 جنيها، وسعر البيع 60.93 جنيها.

بنك مصر: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 60.48 جنيها وبيعه بسعر 60.77 جنيها.

كريدي أجريكول: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 60.53 جنيها، وسعر البيع 60.82 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 60.47 جنيها وبيعه بسعر 60.76 جنيها.

بنك البركة: سعر الجنيه الاسترليني الآن 60.46 جنيها للشراء و 60.74 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 60.56 جنيها، وسعر البيع هو 60.78 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 60.55 جنيها، وللبيع 60.78 جنيها.

ميد بنك: سعر الجنيه الاسترليني الآن 60.57 جنيها للشراء و 60.90 للبيع.

بنك قناة السويس: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 60.46 جنيها، وللبيع عند 60.74 جنيها.

البنك الأهلي المصري: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 60.48 جنيها وبيعه بسعر 60.77 جنيها.

المصرف المتحد: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 60.17 جنيها وبيعه بسعر 60.71 جنيها.

بنك الكويت الوطني: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 60.48 جنيها، وللبيع 60.77 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 60.52 جنيها، وللبيع 60.74 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 60.48 جنيها، وللبيع عند 60.84 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 60.48 جنيها، وللبيع عند 60.77 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 60.52 جنيها وبيعه بسعر 60.76 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سجل سعر الجنيه الاسترليني 60.50 جنيها للشراء و 60.71 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 60.48 جنيها، وللبيع 60.77 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الجنيه الاسترليني الآن 60.51 جنيها للشراء و 60.75 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: الجنيه الاسترليني يسجل 60.55 جنيها للشراء و 60.83 جنيها للبيع.

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 60.64 جنيها، وسعر البيع 60.92 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 60.45 جنيها، وسعر البيع هو 60.77 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 60.55 جنيها، وسعر البيع هو 60.83 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 60.48 جنيها وبيعه بسعر 60.77 جنيها.

بنك HSBC: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 60.51 جنيها، وللبيع 60.79 جنيها.

بنك قطر الوطني: سجل سعر الجنيه الاسترليني 60.55 جنيها للشراء و 60.83 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.