تغيرات بسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري والبنك الأهلي المتحد يتصدر الشراء: تحديث 01:00 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر بتاريخ الخميس 27 يونيو الساعة 1:00 مساءً. حيث يُعد الريال السعودي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الريال السعودي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الريال السعودي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الريال السعودي الحالية.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي الآن

أعلى سعر لشراء الريال السعودي بالبنوك الآن تجده في البنك الأهلي المتحد والمصرف العربي الدولي حيث ارتفع الريال السعودي بقيمة 1 قرشًا ليبلغ سعره 12.82 جنيهًا

سعر ريال سعودي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.79 جنيها، وسعر البيع 12.83 جنيها.

بنك مصر: الريال السعودي يسجل 12.78 جنيها للشراء و 12.81 جنيها للبيع.

كريدي أجريكول: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.78 جنيها، وللبيع 12.82 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.45 جنيها، وسعر البيع هو 12.83 جنيها.

بنك البركة: سجل سعر الريال السعودي 12.71 جنيها للشراء و 12.81 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: الريال السعودي يسجل 12.80 جنيها للشراء و 12.82 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.79 جنيها، وللبيع 12.82 جنيها.

ميد بنك: شراء الريال السعودي بسعر 12.76 جنيها وبيعه بسعر 12.84 جنيها.

بنك قناة السويس: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.73 جنيها، وسعر البيع 12.81 جنيها.

البنك الأهلي المصري: الريال السعودي يسجل 12.78 جنيها للشراء و 12.81 جنيها للبيع.

المصرف المتحد: سجل سعر الريال السعودي 12.36 جنيها للشراء و 12.81 للبيع.

بنك الكويت الوطني: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.70 جنيها، وللبيع عند 12.83 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: الريال السعودي يسجل 12.79 جنيها للشراء و 12.82 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.76 جنيها، وسعر البيع هو 12.81 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.45 جنيها، وللبيع 12.81 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الريال السعودي الآن 12.66 جنيها للشراء و 12.82 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سجل سعر الريال السعودي 12.47 جنيها للشراء و 12.82 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الريال السعودي الآن 12.59 جنيها للشراء و 12.81 للبيع.

البنك التجاري الدولي: شراء الريال السعودي بسعر 12.73 جنيها وبيعه بسعر 12.82 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الريال السعودي الآن 12.72 جنيها للشراء و 12.83 للبيع.

المصرف العربي الدولي: الريال السعودي يسجل 12.81 جنيها للشراء و 12.84 جنيها للبيع.

بنك الإسكندرية: سجل سعر الريال السعودي 12.78 جنيها للشراء و 12.81 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: سجل سعر الريال السعودي 12.79 جنيها للشراء و 12.82 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.74 جنيها، وسعر البيع هو 12.81 جنيها.

بنك HSBC: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.79 جنيها، وللبيع عند 12.82 جنيها.

بنك قطر الوطني: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.66 جنيها، وسعر البيع 12.82 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الريال السعودي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الريال السعودي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.