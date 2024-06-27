تحرك أسعار الدرهم الإماراتي أمام الجنيه والمصرف العربي الدولي يتصدر الشراء: تحديث 01:00 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في مصر الخميس 27 يونيو الساعة 1:00 مساءً. حيث يُعد الدرهم الإماراتي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الدرهم الإماراتي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الدرهم الإماراتي الحالي.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

أفضل سعر لشراء الدرهم الإماراتي حاليًا متوفر في المصرف العربي الدولي حيث ارتفع سعر الدرهم الإماراتي بقيمة 1 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 13.10 جنيهًا

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.07 جنيها، وللبيع 13.11 جنيها.

بنك مصر: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.07 جنيها، وسعر البيع هو 13.08 جنيها.

كريدي أجريكول: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.05 جنيها، وسعر البيع 13.09 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 12.89 جنيها، وللبيع 13.08 جنيها.

بنك البركة: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.05 جنيها وبيعه بسعر 13.08 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.07 جنيها، وللبيع 13.10 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.07 جنيها، وللبيع 13.10 جنيها.

ميد بنك: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.04 جنيها وبيعه بسعر 13.11 جنيها.

بنك قناة السويس: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.03 جنيها للشراء و 13.08 للبيع.

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.07 جنيها، وسعر البيع 13.08 جنيها.

المصرف المتحد: الدرهم الإماراتي يسجل 12.78 جنيها للشراء و 13.08 جنيها للبيع.

بنك الكويت الوطني: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 12.92 جنيها، وللبيع عند 13.15 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.06 جنيها، وسعر البيع 13.09 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.04 جنيها، وسعر البيع هو 13.08 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.01 جنيها للشراء و 13.09 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.98 جنيها للشراء و 13.09 للبيع.

البنك التجاري الدولي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.04 جنيها، وللبيع 13.09 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.04 جنيها للشراء و 13.11 للبيع.

المصرف العربي الدولي: الدرهم الإماراتي يسجل 13.09 جنيها للشراء و 13.11 جنيها للبيع.

بنك الإسكندرية: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.04 جنيها وبيعه بسعر 13.08 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: الدرهم الإماراتي يسجل 13.03 جنيها للشراء و 13.08 جنيها للبيع.

بنك HSBC: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.06 جنيها وبيعه بسعر 13.09 جنيها.

بنك قطر الوطني: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.03 جنيها، وللبيع 13.10 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.