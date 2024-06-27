تحرك أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه والبنك الأهلي المتحد يتصدر الشراء: تحديث 01:05 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر بتاريخ الخميس 27 يونيو الساعة 1:05 مساءً. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدولار الأمريكي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدولار الأمريكي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدولار الأمريكي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي بالبنوك الآن تجده في البنك الأهلي المتحد حيث ارتفع الدولار الأمريكي بقيمة 5 قرشًا ليبلغ سعره 48.15 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.00 جنيها وبيعه بسعر 48.14 جنيها.

بنك مصر: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 47.95 جنيها، وللبيع عند 48.05 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 47.99 جنيها، وسعر البيع هو 48.09 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 47.94 جنيها، وللبيع 48.04 جنيها.

بنك البركة: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 47.93 جنيها، وللبيع 48.03 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.01 جنيها، وللبيع 48.10 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.00 جنيها وبيعه بسعر 48.10 جنيها.

ميد بنك: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.00 جنيها للشراء و 48.10 للبيع.

بنك قناة السويس: سعر الدولار الأمريكي الآن 47.93 جنيها للشراء و 48.03 للبيع.

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 47.95 جنيها، وسعر البيع 48.05 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 47.94 جنيها، وسعر البيع هو 48.04 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 47.95 جنيها، وسعر البيع هو 48.05 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: الدولار الأمريكي يسجل 47.98 جنيها للشراء و 48.08 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي: الدولار الأمريكي يسجل 47.95 جنيها للشراء و 48.05 جنيها للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: الدولار الأمريكي يسجل 47.95 جنيها للشراء و 48.05 جنيها للبيع.

بنك التنمية الصناعية: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 47.98 جنيها، وللبيع عند 48.08 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 47.96 جنيها، وسعر البيع هو 48.06 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.10 جنيها للشراء و 48.20 للبيع.

البنك التجاري الدولي: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.07 جنيها للشراء و 48.17 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.00 جنيها للشراء و 48.10 للبيع.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.10 جنيها للشراء و 48.20 للبيع.

بنك الإسكندرية: شراء الدولار الأمريكي بسعر 47.95 جنيها وبيعه بسعر 48.05 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.10 جنيها للشراء و 48.20 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.10 جنيها للشراء و 48.20 للبيع.

بنك HSBC: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 47.97 جنيها، وللبيع عند 48.07 جنيها.

بنك قطر الوطني: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.00 جنيها، وللبيع 48.10 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.