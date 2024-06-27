تحديث 01:05 مساءًا: تحرك بقيمة 5 قرشًا لسعر اليورو الآن مقابل الجنيه

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار اليورو اليوم في مصر الخميس 27 يونيو الساعة 1:05 مساءً. حيث يُعد اليورو من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار اليورو ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر اليورو الحالي.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أعلى سعر لشراء اليورو بالبنوك الآن تجده في البنك الأهلي المتحد حيث سجل اليورو زيادة أمام الجنيه المصري بقيمة 5 قرشًا ليصل إلى 51.41 جنيهًا.

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر اليورو الآن 51.28 جنيها للشراء و 51.44 للبيع.

بنك مصر: بلغ سعر شراء اليورو 51.20 جنيها، وسعر البيع 51.41 جنيها.

كريدي أجريكول: سجل سعر اليورو 51.24 جنيها للشراء و 51.45 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.19 جنيها، وسعر البيع هو 51.40 جنيها.

بنك البركة: استقر سعر اليورو للشراء عند 51.18 جنيها، وللبيع عند 51.39 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: بلغ سعر شراء اليورو 51.27 جنيها، وسعر البيع 51.44 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر اليورو للشراء هو 51.25 جنيها، وللبيع 51.44 جنيها.

ميد بنك: سعر اليورو للشراء هو 51.25 جنيها، وللبيع 51.61 جنيها.

بنك قناة السويس: بلغ سعر شراء اليورو 51.18 جنيها، وسعر البيع 51.39 جنيها.

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر شراء اليورو 51.20 جنيها، وسعر البيع 51.41 جنيها.

المصرف المتحد: قيمة اليورو للشراء هي 50.93 جنيها، وللبيع 51.38 جنيها.

بنك الكويت الوطني: استقر سعر اليورو للشراء عند 51.20 جنيها، وللبيع عند 51.41 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: شراء اليورو بسعر 51.23 جنيها وبيعه بسعر 51.42 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: قيمة اليورو للشراء هي 51.15 جنيها، وللبيع 51.41 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: بلغ سعر شراء اليورو 51.20 جنيها، وسعر البيع 51.41 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر اليورو الآن 51.23 جنيها للشراء و 51.42 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر اليورو للشراء عند 51.21 جنيها، وللبيع عند 51.40 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: استقر سعر اليورو للشراء عند 51.36 جنيها، وللبيع عند 51.57 جنيها.

البنك التجاري الدولي: اليورو يسجل 51.33 جنيها للشراء و 51.53 جنيها للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.25 جنيها، وسعر البيع هو 51.46 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر اليورو 51.36 جنيها للشراء و 51.57 للبيع.

بنك الإسكندرية: اليورو يسجل 51.18 جنيها للشراء و 51.41 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المتحد: سجل سعر اليورو 51.36 جنيها للشراء و 51.57 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: اليورو يسجل 51.36 جنيها للشراء و 51.57 جنيها للبيع.

بنك HSBC: بلغ سعر شراء اليورو 51.22 جنيها، وسعر البيع 51.43 جنيها.

بنك قطر الوطني: قيمة اليورو للشراء هي 51.25 جنيها، وللبيع 51.46 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.