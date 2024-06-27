تحرك أسعار الجنيه الاسترليني أمام الجنيه والبنك الأهلي المتحد يتصدر الشراء: تحديث 01:05 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر الخميس 27 يونيو الساعة 1:05 مساءً. حيث يُعد الجنيه الاسترليني من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الجنيه الاسترليني ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الجنيه الاسترليني الحالي.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني بالبنوك الآن تجده في البنك الأهلي المتحد حيث ارتفع الجنيه الاسترليني بمقدار 7 قرشًا ليصل إلى 60.74 جنيهًا.

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: الجنيه الاسترليني يسجل 60.74 جنيها للشراء و 60.93 جنيها للبيع.

بنك مصر: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 60.48 جنيها، وللبيع عند 60.77 جنيها.

كريدي أجريكول: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 60.53 جنيها، وسعر البيع 60.82 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 60.47 جنيها للشراء و 60.76 للبيع.

بنك البركة: سعر الجنيه الاسترليني الآن 60.46 جنيها للشراء و 60.74 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 60.56 جنيها، وسعر البيع هو 60.78 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: الجنيه الاسترليني يسجل 60.55 جنيها للشراء و 60.78 جنيها للبيع.

ميد بنك: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 60.57 جنيها، وللبيع 60.90 جنيها.

بنك قناة السويس: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 60.46 جنيها، وللبيع 60.74 جنيها.

البنك الأهلي المصري: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 60.48 جنيها، وللبيع 60.77 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 60.17 جنيها، وسعر البيع هو 60.71 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 60.48 جنيها، وللبيع 60.77 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سجل سعر الجنيه الاسترليني 60.52 جنيها للشراء و 60.74 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 60.48 جنيها وبيعه بسعر 60.84 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 60.48 جنيها، وللبيع 60.77 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الجنيه الاسترليني الآن 60.52 جنيها للشراء و 60.76 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سجل سعر الجنيه الاسترليني 60.50 جنيها للشراء و 60.71 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 60.67 جنيها وبيعه بسعر 60.96 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 60.64 جنيها للشراء و 60.87 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 60.55 جنيها، وسعر البيع هو 60.83 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 60.67 جنيها، وللبيع 60.96 جنيها.

بنك الإسكندرية: سجل سعر الجنيه الاسترليني 60.45 جنيها للشراء و 60.77 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 60.67 جنيها، وسعر البيع هو 60.96 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 60.67 جنيها للشراء و 60.96 للبيع.

بنك HSBC: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 60.51 جنيها وبيعه بسعر 60.79 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 60.55 جنيها، وسعر البيع هو 60.83 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.