تحديث 01:05 مساءًا: تحرك بقيمة 1 قرشًا لسعر الريال السعودي الآن مقابل الجنيه

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الريال السعودي اليوم في مصر الخميس 27 يونيو الساعة 1:05 مساءً. حيث يُعد الريال السعودي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الريال السعودي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الريال السعودي الحالي.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي الآن

أفضل سعر لشراء الريال السعودي حاليًا متوفر في البنك الأهلي المتحد حيث ارتفع الريال السعودي بقيمة 1 قرشًا ليبلغ سعره 12.83 جنيهًا

سعر ريال سعودي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.79 جنيها، وللبيع عند 12.83 جنيها.

بنك مصر: شراء الريال السعودي بسعر 12.78 جنيها وبيعه بسعر 12.81 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.78 جنيها، وللبيع 12.82 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.45 جنيها، وسعر البيع هو 12.83 جنيها.

بنك البركة: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.71 جنيها، وللبيع عند 12.81 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.80 جنيها، وسعر البيع 12.82 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.79 جنيها، وسعر البيع هو 12.82 جنيها.

ميد بنك: الريال السعودي يسجل 12.76 جنيها للشراء و 12.84 جنيها للبيع.

بنك قناة السويس: شراء الريال السعودي بسعر 12.73 جنيها وبيعه بسعر 12.81 جنيها.

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.78 جنيها، وسعر البيع 12.81 جنيها.

المصرف المتحد: الريال السعودي يسجل 12.36 جنيها للشراء و 12.81 جنيها للبيع.

بنك الكويت الوطني: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.70 جنيها، وللبيع 12.83 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الريال السعودي الآن 12.79 جنيها للشراء و 12.82 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.76 جنيها، وللبيع 12.81 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الريال السعودي الآن 12.45 جنيها للشراء و 12.81 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.66 جنيها، وسعر البيع هو 12.82 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: شراء الريال السعودي بسعر 12.47 جنيها وبيعه بسعر 12.82 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.63 جنيها، وللبيع عند 12.85 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.75 جنيها، وللبيع 12.84 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.72 جنيها، وسعر البيع 12.83 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.82 جنيها، وسعر البيع هو 12.85 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.78 جنيها، وللبيع 12.81 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سجل سعر الريال السعودي 12.82 جنيها للشراء و 12.85 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.78 جنيها، وسعر البيع 12.85 جنيها.

بنك HSBC: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.79 جنيها، وسعر البيع 12.82 جنيها.

بنك قطر الوطني: سجل سعر الريال السعودي 12.66 جنيها للشراء و 12.82 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الريال السعودي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الريال السعودي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.