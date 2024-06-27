ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3600 للشراء في تحديث 01:15 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الخميس 27 يونيو الساعة 1:15 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 3577 جنيهًا للبيع و3600 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3571 جنيهًا للبيع و3594 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3279 جنيهًا للبيع و3300 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3274 جنيهًا للبيع و 3295 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 3130 جنيهًا للبيع و3150 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3125 جنيهًا للبيع و3145 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصل إلى 2683 جنيهًا للبيع و2700 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 4 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2679 جنيهًا للبيع و2696 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصبح 2087 جنيهًا للبيع و2100 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2083 جنيهًا للبيع و2097 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 1789 جنيهًا للبيع و1800 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الاونصة ليسجل 111249 جنيهًا للبيع و111960 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 178 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بقيمة 40 جنيهًا ليبلغ 25040 جنيهًا للبيع و25200 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 25000 جنيهًا للبيع و25160 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الكيلو ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3577143 جنيهًا للبيع و3600000 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5714 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3571429 جنيهًا للبيع و 3594286 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 27 يونيو الساعة 1:15 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 3150 جنيه للشراء، وللبيع 3130 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 15750 جنيه للشراء، وللبيع 15650 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 31500 جنيه للشراء، وللبيع 31300 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 78750 جنيه للشراء، وللبيع 78250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 157500 جنيه للشراء، وللبيع 156500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 315000 جنيه للشراء، وللبيع 313000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 472500 جنيه للشراء، وللبيع 469500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 630000 جنيه للشراء، وللبيع 626000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 787500 جنيه للشراء، وللبيع 782500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.