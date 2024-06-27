تغيرات بسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري والبنك الأهلي المصري يتصدر الشراء: تحديث 01:15 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في مصر الخميس 27 يونيو الساعة 1:15 مساءً. حيث يُعد الدرهم الإماراتي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الدرهم الإماراتي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الدرهم الإماراتي الحالي.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري حيث زاد سعر الدرهم الإماراتي بمقدار 1 قرشًا ليبلغ 13.11 جنيهًا

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.07 جنيها، وللبيع عند 13.11 جنيها.

بنك مصر: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.07 جنيها للشراء و 13.08 للبيع.

كريدي أجريكول: الدرهم الإماراتي يسجل 13.05 جنيها للشراء و 13.09 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 12.89 جنيها، وللبيع 13.08 جنيها.

بنك البركة: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.05 جنيها، وسعر البيع 13.08 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.07 جنيها، وللبيع عند 13.10 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.07 جنيها، وللبيع عند 13.10 جنيها.

ميد بنك: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.04 جنيها، وللبيع 13.11 جنيها.

بنك قناة السويس: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.03 جنيها، وللبيع 13.08 جنيها.

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.07 جنيها، وسعر البيع 13.08 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 12.78 جنيها، وسعر البيع هو 13.08 جنيها.

بنك الكويت الوطني: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 12.92 جنيها، وللبيع عند 13.15 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.06 جنيها، وللبيع 13.09 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: الدرهم الإماراتي يسجل 13.04 جنيها للشراء و 13.08 جنيها للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.01 جنيها، وللبيع 13.09 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 12.98 جنيها، وسعر البيع 13.09 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.07 جنيها للشراء و 13.11 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.04 جنيها، وللبيع 13.11 جنيها.

المصرف العربي الدولي: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.10 جنيها، وللبيع 13.12 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.04 جنيها للشراء و 13.08 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.07 جنيها للشراء و 13.12 للبيع.

بنك HSBC: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.06 جنيها، وللبيع عند 13.09 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.03 جنيها، وللبيع 13.10 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.