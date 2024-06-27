تغيرات بسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري وميد بنك يتصدر الشراء: تحديث 01:25 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصر ليوم الخميس 27 يونيو الساعة 1:25 مساءً. حيث يُعتبر الدولار الأمريكي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الدولار الأمريكي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الدولار الأمريكي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الدولار الأمريكي.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي بالبنوك الآن تجده في ميد بنك حيث ارتفع الدولار الأمريكي بمقدار 5 قرشًا ليصل إلى 48.20 جنيهًا.

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.00 جنيها، وللبيع 48.14 جنيها.

بنك مصر: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 47.95 جنيها، وسعر البيع هو 48.05 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 47.99 جنيها، وللبيع 48.09 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 47.94 جنيها، وللبيع 48.04 جنيها.

بنك البركة: سعر الدولار الأمريكي الآن 47.93 جنيها للشراء و 48.03 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.01 جنيها للشراء و 48.10 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.00 جنيها، وللبيع عند 48.10 جنيها.

ميد بنك: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.00 جنيها للشراء و 48.10 للبيع.

بنك قناة السويس: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 47.93 جنيها، وللبيع 48.03 جنيها.

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 47.95 جنيها، وسعر البيع 48.05 جنيها.

المصرف المتحد: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 47.94 جنيها، وللبيع عند 48.04 جنيها.

بنك الكويت الوطني: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 47.95 جنيها، وللبيع 48.05 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 47.98 جنيها، وسعر البيع 48.08 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 47.95 جنيها، وللبيع عند 48.05 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: شراء الدولار الأمريكي بسعر 47.95 جنيها وبيعه بسعر 48.05 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 47.98 جنيها، وللبيع 48.08 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 47.96 جنيها، وللبيع 48.06 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.10 جنيها، وللبيع 48.20 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.10 جنيها للشراء و 48.20 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.00 جنيها، وللبيع 48.10 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.10 جنيها، وسعر البيع هو 48.20 جنيها.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 47.95 جنيها، وسعر البيع 48.05 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.15 جنيها، وسعر البيع هو 48.25 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.10 جنيها للشراء و 48.20 للبيع.

بنك HSBC: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.11 جنيها، وسعر البيع 48.21 جنيها.

بنك قطر الوطني: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.00 جنيها وبيعه بسعر 48.10 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.