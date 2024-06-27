تحديث 01:25 مساءًا: تحرك بقيمة 14 قرشًا لسعر الجنيه الاسترليني الآن مقابل الجنيه

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر ليوم الخميس 27 يونيو الساعة 1:25 مساءً. حيث يُعتبر الجنيه الاسترليني عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الجنيه الاسترليني تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الجنيه الاسترليني الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الجنيه الاسترليني.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الجنيه الاسترليني في ميد بنك حيث صعد سعر الجنيه الاسترليني بمقدار 14 قرشًا ليصل إلى 60.88 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 60.74 جنيها، وللبيع عند 60.93 جنيها.

بنك مصر: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 60.48 جنيها وبيعه بسعر 60.77 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 60.53 جنيها، وسعر البيع هو 60.82 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: الجنيه الاسترليني يسجل 60.47 جنيها للشراء و 60.76 جنيها للبيع.

بنك البركة: سجل سعر الجنيه الاسترليني 60.46 جنيها للشراء و 60.74 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 60.56 جنيها، وللبيع 60.78 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: الجنيه الاسترليني يسجل 60.55 جنيها للشراء و 60.78 جنيها للبيع.

ميد بنك: سجل سعر الجنيه الاسترليني 60.57 جنيها للشراء و 60.90 للبيع.

بنك قناة السويس: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 60.46 جنيها، وسعر البيع 60.74 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الجنيه الاسترليني 60.48 جنيها للشراء و 60.77 للبيع.

المصرف المتحد: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 60.17 جنيها، وسعر البيع هو 60.71 جنيها.

بنك الكويت الوطني: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 60.48 جنيها وبيعه بسعر 60.77 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الجنيه الاسترليني الآن 60.52 جنيها للشراء و 60.74 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 60.48 جنيها، وللبيع 60.84 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 60.48 جنيها، وللبيع عند 60.77 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 60.52 جنيها، وللبيع 60.76 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 60.50 جنيها وبيعه بسعر 60.71 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 60.67 جنيها، وللبيع عند 60.96 جنيها.

البنك التجاري الدولي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 60.67 جنيها وبيعه بسعر 60.91 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سجل سعر الجنيه الاسترليني 60.55 جنيها للشراء و 60.83 للبيع.

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 60.67 جنيها، وسعر البيع 60.96 جنيها.

بنك الإسكندرية: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 60.45 جنيها وبيعه بسعر 60.77 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: الجنيه الاسترليني يسجل 60.74 جنيها للشراء و 61.03 جنيها للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 60.67 جنيها، وللبيع عند 60.96 جنيها.

بنك HSBC: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 60.69 جنيها، وللبيع عند 60.97 جنيها.

بنك قطر الوطني: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 60.55 جنيها، وللبيع 60.83 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.