تحديث 01:50 مساءًا: تحرك بقيمة 1 قرشًا لسعر الدرهم الإماراتي الآن مقابل الجنيه

يبحث الكثيرون عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر بتاريخ الخميس 27 يونيو الساعة 1:50 مساءً. حيث يُعد الدرهم الإماراتي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدرهم الإماراتي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدرهم الإماراتي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدرهم الإماراتي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي وميد بنك حيث انخفض سعر الدرهم الإماراتي بقيمة 1 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 13.10 جنيهًا

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.07 جنيها، وسعر البيع 13.11 جنيها.

بنك مصر: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.07 جنيها، وسعر البيع 13.08 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.04 جنيها للشراء و 13.08 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 12.89 جنيها، وللبيع 13.08 جنيها.

بنك البركة: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.05 جنيها، وللبيع 13.08 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.07 جنيها للشراء و 13.10 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.07 جنيها للشراء و 13.10 للبيع.

ميد بنك: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.04 جنيها، وللبيع 13.11 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.03 جنيها، وسعر البيع هو 13.08 جنيها.

البنك الأهلي المصري: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.11 جنيها، وللبيع عند 13.12 جنيها.

المصرف المتحد: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 12.78 جنيها، وللبيع 13.08 جنيها.

بنك الكويت الوطني: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 12.92 جنيها، وسعر البيع 13.15 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.06 جنيها وبيعه بسعر 13.09 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.04 جنيها للشراء و 13.08 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.01 جنيها، وللبيع 13.09 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.98 جنيها للشراء و 13.09 للبيع.

البنك التجاري الدولي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.07 جنيها للشراء و 13.12 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.04 جنيها وبيعه بسعر 13.11 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.08 جنيها، وللبيع 13.11 جنيها.

بنك الإسكندرية: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.04 جنيها وبيعه بسعر 13.08 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.07 جنيها، وسعر البيع 13.12 جنيها.

بنك HSBC: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.10 جنيها، وللبيع 13.13 جنيها.

بنك قطر الوطني: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.03 جنيها، وللبيع عند 13.10 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.