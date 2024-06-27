تحديث 02:05 مساءًا: تحرك بقيمة 5 قرشًا لسعر الدولار الأمريكي الآن مقابل الجنيه

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر بتاريخ الخميس 27 يونيو الساعة 2:05 مساءً. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدولار الأمريكي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدولار الأمريكي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدولار الأمريكي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أفضل سعر لشراء الدولار الأمريكي حاليًا متوفر في البنك الأهلي المتحد حيث هبط سعر الدولار الأمريكي بمقدار 5 قرشًا ليصل إلى 48.15 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.00 جنيها، وسعر البيع 48.14 جنيها.

بنك مصر: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.08 جنيها، وللبيع عند 48.18 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الدولار الأمريكي الآن 47.96 جنيها للشراء و 48.06 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 47.94 جنيها، وللبيع عند 48.04 جنيها.

بنك البركة: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.05 جنيها للشراء و 48.15 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.10 جنيها، وسعر البيع 48.20 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.00 جنيها، وللبيع 48.10 جنيها.

ميد بنك: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.20 جنيها، وللبيع 48.30 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 47.93 جنيها، وللبيع 48.03 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.07 جنيها للشراء و 48.17 للبيع.

المصرف المتحد: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 47.94 جنيها، وللبيع 48.04 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 47.95 جنيها، وسعر البيع هو 48.05 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 47.98 جنيها، وللبيع 48.08 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.10 جنيها، وللبيع 48.20 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 47.95 جنيها، وللبيع عند 48.05 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 47.98 جنيها، وسعر البيع هو 48.08 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: الدولار الأمريكي يسجل 47.96 جنيها للشراء و 48.06 جنيها للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.00 جنيها، وسعر البيع 48.10 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.10 جنيها للشراء و 48.20 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.00 جنيها، وسعر البيع هو 48.10 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.05 جنيها للشراء و 48.15 للبيع.

بنك الإسكندرية: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.10 جنيها وبيعه بسعر 48.20 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.15 جنيها، وللبيع 48.25 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: الدولار الأمريكي يسجل 48.08 جنيها للشراء و 48.18 جنيها للبيع.

بنك HSBC: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.11 جنيها، وسعر البيع هو 48.21 جنيها.

بنك قطر الوطني: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.00 جنيها، وللبيع 48.10 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.