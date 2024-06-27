تحرك أسعار اليورو أمام الجنيه والبنك الأهلي المتحد يتصدر الشراء: تحديث 02:05 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار اليورو اليوم في مصر ليوم الخميس 27 يونيو الساعة 2:05 مساءً. حيث يُعتبر اليورو عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار اليورو تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار اليورو الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار اليورو.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

تجد أعلى قيمة لشراء اليورو في البنك الأهلي المتحد حيث انخفض اليورو بمقدار 6 قرشًا ليصل إلى 51.41 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: شراء اليورو بسعر 51.28 جنيها وبيعه بسعر 51.44 جنيها.

بنك مصر: اليورو يسجل 51.34 جنيها للشراء و 51.55 جنيها للبيع.

كريدي أجريكول: اليورو يسجل 51.21 جنيها للشراء و 51.42 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: استقر سعر اليورو للشراء عند 51.19 جنيها، وللبيع عند 51.40 جنيها.

بنك البركة: سجل سعر اليورو 51.31 جنيها للشراء و 51.52 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: بلغ سعر شراء اليورو 51.36 جنيها، وسعر البيع 51.57 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: اليورو يسجل 51.25 جنيها للشراء و 51.44 جنيها للبيع.

ميد بنك: شراء اليورو بسعر 51.47 جنيها وبيعه بسعر 51.83 جنيها.

بنك قناة السويس: شراء اليورو بسعر 51.18 جنيها وبيعه بسعر 51.39 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.33 جنيها، وسعر البيع هو 51.54 جنيها.

المصرف المتحد: اليورو يسجل 50.93 جنيها للشراء و 51.38 جنيها للبيع.

بنك الكويت الوطني: سعر اليورو للشراء هو 51.20 جنيها، وللبيع 51.41 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: بلغ سعر شراء اليورو 51.23 جنيها، وسعر البيع 51.42 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.31 جنيها، وسعر البيع هو 51.57 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: استقر سعر اليورو للشراء عند 51.20 جنيها، وللبيع عند 51.41 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: قيمة اليورو للشراء هي 51.23 جنيها، وللبيع 51.42 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: قيمة اليورو للشراء هي 51.21 جنيها، وللبيع 51.40 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: استقر سعر اليورو للشراء عند 51.25 جنيها، وللبيع عند 51.47 جنيها.

البنك التجاري الدولي: بلغ سعر شراء اليورو 51.36 جنيها، وسعر البيع 51.56 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: استقر سعر اليورو للشراء عند 51.25 جنيها، وللبيع عند 51.46 جنيها.

المصرف العربي الدولي: اليورو يسجل 51.31 جنيها للشراء و 51.52 جنيها للبيع.

بنك الإسكندرية: سعر اليورو للشراء هو 51.34 جنيها، وللبيع 51.57 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر اليورو الآن 51.41 جنيها للشراء و 51.63 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: سعر اليورو للشراء هو 51.34 جنيها، وللبيع 51.55 جنيها.

بنك HSBC: سجل سعر اليورو 51.37 جنيها للشراء و 51.58 للبيع.

بنك قطر الوطني: استقر سعر اليورو للشراء عند 51.25 جنيها، وللبيع عند 51.46 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.